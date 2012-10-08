Metro Turizm sahibi Öztürk müebbet aldı ama 6 yıl yatacak!

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün cinayete azmettirmek suçundan 13 yıldır yargılandığı dava karara bağlandı. 1996’da Beyoğlu’nda Kuvvet Köseoğlu’nun öldürülmesine azmettirdiği iddia edilen Öztürk, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öztürk’ün başka bir dava kapsamında tutuklu olması nedeniyle yeniden tutuklanmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koydu. Olayın işlendiği tarihi göz önüne alarak karar veren mahkeme, Rahşan Affı olarak bilinen yasa hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Öztürk bu sayede 6 yıl hapis yatıp tahliye olabilecek.

İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz alan Galip Öztürk, suçlamaları kabul etmeyerek, cinayetle bir alakasının olmadığını hemşerisi olan Gürkan Ateşli’nin kendisine duyduğu husumet nedeniyle hakkında böyle bir dava açıldığını söyledi.

'Beraat edeceğime inanıyorum'

Beraatini talep eden Galip Öztürk, “İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 zorlama ve düzmece eylemle hakkımda dava açıldı. 17 eylemden de beraat edeceğime inanıyorum. İnsan eğitimine ve bu memlekete hizmet etmeye kendini adamış bir adamım. Cinayetten ve çıkar amaçlı suç örgütünden mahkemede bulunmaktan utanç duyuyorum” dedi.

'Böyle bir utanç yaşattığım için üzgünüm'

Mahkemede son savunmasını yapan Öztürk, Kuvvet Köseoğlu’nun öldürülmesine azmettirdiği gerekçesi ile 13 yıldır yargılandığı davanın eski savcısı Yavuz Özeren’in 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kendisinin lider olduğu iddia edilen çete davasında sanık olarak yer almasını eleştirdi.Öztürk şunları söyledi: “Yavuz Özeren bu mahkemede savcı olduğunda kendisini tanımıyordum. Emekli olduktan bir yıl sonra tanıdım. 2,5 yıl sonra da şirketimde işe başladı. Yaklaşık 17 ay çalıştı. Rezil oldu adam. Geçen beni ziyarete geldi. Ağlıyordu. Bir hukuk adamına böyle bir utanç yaşattığım için üzgünüm. Bu davaya beni bulaştıranları Allah’a havale ediyorum. Benim üzerimden çıkar amacı gütmek isteyen insanların bunda rolü çok olmuştur. Vicdanen rahatım. Takdir yüce mahkemenizin beraatimi istiyorum.”

İyi hal indirimi

Davayı 13 yıl sonra karara bağlayan mahkeme heyeti, Galip Öztürk’e Kuvvet Köseoğlu’nun öldürülmesine azmettirmek suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, mahkemedeki iyi halini dikkate alarak müebbet hapse indirdi. Öztürk’ün başka bir dava kapsamında tutuklu olması nedeniyle yeniden tutuklanmasına yer olmadığına karar veren mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Kuvvet Köseoğlu’nu öldürdüğü gerekçesi ile yargılanan tutuklu sanık Kudret Okumuş’u da ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme heyeti, Okumuş’un da duruşmadaki iyi halini dikkate alarak cezasını müebbet hapse çevirdi. Cinayete yardım ettiği iddia edilen Yakup Yazıcı da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Dört sanık hakkında ise beraat kararı verildi.