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Ekonomi

Metro Turizm halka arz oluyor

15 Haziran 2020 10:02

Metro Holding, bağlı ortaklığı Metro Turizm'in paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi için çalışmalara başlandığını duyurdu

Metro Holding, yüzde 100 iştiraki Metro Turizm'in halka arzı için işlemlere başladığını duyurdu.

Dün akşam holdingden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.06.2020 tarihli kararı ile Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. paylarının BIST'te halka arz edilmesi için çalışmalara başlanması hususundaki kararını şirketimize iletmiştir."

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