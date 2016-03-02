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Dünya

Metro tünelinde 'gizemli yatak odası'

Berlin'deki 'gizemli yatak odası' metro çalışanları tarafından keşfedildi

02 Mart 2016 20:21

Berlin'deki metro tünelinde gizemli bir yatak odası keşfedildi. Yatak odasının kim tarafından kulanıldığının bilinmediği bildirildi.   

Radikal'in haberine göre, Berlin’de hizmet veren toplu taşıma şirketi BVG’nin çalışanları geçtiğimiz hafta tuhaf bir sürprizle karşılaştı: U-Bahn* tünelinin kullanılmayan bir bölümünde dayalı döşeli bir yatak odası keşfettiler. Oda gayet derli toplu ve iyi bakılmış olmasına rağmen BVG çalışanları orada kimsenin yaşamadığını iddia etti.

Berliner Zeitung adlı gazetenin haber sitesine isimsiz bir kişi tarafından gönderilen bu fotoğraflar bir sanat projesinin, siyasi ifadenin ya da şakanın parçası olabileceği düşünülüyor. Berlin metrosunun 9’uncu hattındaki bu odada IKEA marka yatak, henüz sulanmış saksı bitkisi, rahat bir koltuk, duvar kağıdı, sanatsal bir tablo ve hatta televizyon bulunuyor. Berliner Zeitung’dan Antje Kara’ya göre bu oda, Batılıların yaşadığı gösterişli ve neon renklerin hakim olduğu 1980’lerden ziyade aynı dönemdeki komünist Doğu Almanya ortamını yansıtıyor.

Metro güvenlik görevlilerinin olaydaki ihmaliyle ilgili şikâyetlerin yanısıra söylentiler bu şakayı kimin ve nasıl yaptığı üzerine yoğunlaşıyor. Kimin yaptığı gizem olarak kalsa da nasıl yaptığı çok kolay. Parçalar halinde alınan Ikea mobilyayı toplu taşıma vasıtasıyla eve taşımak Berlin’de çok normal bir durum olduğu için kimse size dikkat etmeyeceği öngörülüyor. Fotoğraflara bakıldığında yatak odasının asıl metro tünellerinden uzakta, yeraltı sisteminin başka bir bölümünde olduğu görülüyor. Bu da kimsenin elinde ağır CRT televizyon setiyle platformdan atlayıp tünellerde gözden kaybolmadığı anlamına geliyor.

Diğer gizli yeraltı yerleştirmeleriyle karşılaştırıldığında Berlin’deki bu yatak odasının yarattığı şaşkınlığın küçük olduğu söylenebilir. Zira 2004 yazında Paris’te eğitim çalışması yaptıkları sırada polisler, yeraltı mezarlıklarında gizli bir sinema salonu keşfettiler. 914,4 metrekarelik bu yeraltı kompleksi dizi dizi ışıklarla ve kaçak elektrikle donanmıştı.

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