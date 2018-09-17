Metro Şirketler Grubu'nun sahibi Galip Öztürk hakkındaki yakalama kararı iptal edildi

Metro Şirketler Grubu’nun sahibi Galip Öztürk'ün, ‘örgüt kurmak ve yönetmek’ suçlarından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın yeniden görülmesine karar verildi. Öztürk hakkındaki yakalama kararı da iptal edildi.

Galip Öztürk’le Gürkan Yamadağ, Sevgi Mert ve Necmi Hatipoğlu, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt kurmak ve yönetmek’ suçundan dava açılmıştı. Yargılama sonucunda Öztürk, 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öztürk’le diğer sanıkların avukatlarının mahkumiyet kararına yaptığı itiraz başvurusu kabul edildi. Mahkeme, yargılamanın yenilenmesine ve infazın durdurulmasına karar verdi. Mahkeme Öztürk, hakkındaki yakalama kararını da durdurdu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, mahkeme, diğer sanıklar Gürkan Yamadağ, Sevgi Mert ve Necmi Hatipoğlu için yapılan yargılamanın yenilenmesi ve infazın ertelenmesi başvurusunu da kabul etti.

"FETÖ’ye yardımı kestiği için" iddiası

Öztürk ve diğer sanıklar hakkındaki soruşturmayı, hakkında 'FETÖ' suçlamasıyla yakalama kararı bulunan eski savcı Muammer Akkaş yürütmüştü. Kararda, Öztürk’ün, savunmasında FETÖ’ye daha önce yaptığı yardımları kesmesi nedeni ile soruşturma kapsamına alındığını kaydettiği vurgusuna yer verildi.

Mahkeme kararında ayrıca, Öztürk hakkında, cinayete azmettirme suçundan aldığı cezanın infazının da 2 yıl önce İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından durdurulduğu hatırlatıldı.