T24 LogoT24 Logo
Dünya

Metro saldırısının 'planlayıcıları' öldürüldü

Moskova metrosunda 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının planlayıcısı oldukları iddia edilen 3 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

13 Mayıs 2010 03:00

T24 - Mart ayında Moskova metrosunda 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının planlayıcısı oldukları iddia edilen 3 kişinin öldürüldüğü açıklandı.


Rus gizli servisi yetkilileri, söz konusu üç kişinin yakalanmak üzereyken polise silahla mukavemet ettiklerini, öldürülmelerinden başka çare olmadığını açıkladı.


Olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği açıklanmadı.


Ancak gizli servis FSB'nın başkanı Aleksandır Bortnikov söz konusu kişileri tutuklamak istediklerini, ancak direnmeleri nedeniyle başka şansları kalmadığını açıkladı.


BBC Türkçe'nin haberine göre Bortnikov şüphelilerin 29 Mart'taki saldırıdaki rolünü ise, saldırganları Moskova'ya ve metroya ulaştırmak olduğunu belirtti.


Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev de, "teröristleri" öldürmekten başka seçeneklerinin olmadığını dile getirdi.


Saldırıyı gerçekleştirenlerin, Kafkaslar'daki İslamcı militanların eşleri olduğu belirtilmişti.


Polis saldırganlardan birinin 17 diğerinin ise 28 yaşında olduğunu açıklamıştı.


Saldırının sorumluluğunu ise Çeçen lider Doku Umarov üstlenmişti.


Rusya Başbakanı Vladimir Putin saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada, sorumluların yakalanmasının kendileri için onur meselesi olduğunu belirtmişti.


Rus gizli servisi saldırıya karışan diğer isimleri aramaya devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24