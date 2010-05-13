Metro saldırısının 'planlayıcıları' öldürüldü

T24 - Mart ayında Moskova metrosunda 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının planlayıcısı oldukları iddia edilen 3 kişinin öldürüldüğü açıklandı.





Rus gizli servisi yetkilileri, söz konusu üç kişinin yakalanmak üzereyken polise silahla mukavemet ettiklerini, öldürülmelerinden başka çare olmadığını açıkladı.





Olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği açıklanmadı.





Ancak gizli servis FSB'nın başkanı Aleksandır Bortnikov söz konusu kişileri tutuklamak istediklerini, ancak direnmeleri nedeniyle başka şansları kalmadığını açıkladı.





BBC Türkçe'nin haberine göre Bortnikov şüphelilerin 29 Mart'taki saldırıdaki rolünü ise, saldırganları Moskova'ya ve metroya ulaştırmak olduğunu belirtti.





Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev de, "teröristleri" öldürmekten başka seçeneklerinin olmadığını dile getirdi.





Saldırıyı gerçekleştirenlerin, Kafkaslar'daki İslamcı militanların eşleri olduğu belirtilmişti.





Polis saldırganlardan birinin 17 diğerinin ise 28 yaşında olduğunu açıklamıştı.





Saldırının sorumluluğunu ise Çeçen lider Doku Umarov üstlenmişti.





Rusya Başbakanı Vladimir Putin saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada, sorumluların yakalanmasının kendileri için onur meselesi olduğunu belirtmişti.





Rus gizli servisi saldırıya karışan diğer isimleri aramaya devam ediyor.