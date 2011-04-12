-METRO SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ MİNSK (A.A) - 12.04.2011 - Belarus Sağlık Bakanlığı, başkent Minsk'teki metroda düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, dünkü patlamada yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 12'ye çıktığını, yaralanan 126 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve bunlardan 22'sinin durumunun ciddi olduğunu kaydetti. Minsk Acil Hastanesi başhekimi Viktor Sirenko da kurbanların çoğunun bacaklarının ya da kollarının kopmuş ve kayıp olduğunu söyledi. Minsk'te patlamanın olduğu Oktyabrskaya metro istasyonu, devlet başkanlığı idari binasının yaklaşık 100 metre yakınında bulunuyor. Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, saldırının arkasında dış güçlerin olabileceğini öne sürdü. Belarus iç güvenlik ajansı, bir şüphelinin belirlendiğini ve yakalanmasına çalışıldığını duyurdu.