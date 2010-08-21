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Dünya

METRO SALDIRILARININ ORGANİZATÖRÜ VAGABOV ÖLDÜRÜLDÜ MOSKOVA (A.A)

21 Ağustos 2010 19:07

-METRO SALDIRILARININ ORGANİZATÖRÜ VAGABOV ÖLDÜRÜLDÜ MOSKOVA (A.A) - 21.08.2010 - Rusya'nın başkenti Moskova'da metro istasyonlarında 29 martta düzenlenen intihar saldırılarını organize ettiği belirtilen ayrılıkçı lider Magomedali Vagabov'un Dağıstan'daki bir çatışmada öldürüldüğü bildirildi. Ulusal Antiterör Komitesinden yapılan açıklamada, Vagabov'un Rus güvenlik güçleriyle çıkan bir çatışmada öldürüldüğü, çatışmada ayrıca dört militanın öldüğü belirtildi. Komite, Vagabov'un Moskova metrosuna düzenlenen intihar saldırılarının organizatörü olduğunu, gençleri yasa dışı faaliyetler için bir araya getirme faaliyetlerinde aktif olarak yer aldığını ve intihar saldırganlarının eğitimini düzenlediğini açıkladı. Vagabov'un metro saldırılarının dışında, güvenlik güçlerine ve demiryollarına karşı bir dizi saldırının sorumlusu olduğu da kaydedildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da metro istasyonlarında düzenlenen intihar saldırılarında 40 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

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