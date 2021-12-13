MetroPoll'ün kurucusu Sencar: Saadet Partisi’nin üçte ikisi Millet İttifakı’nda ama adayda uzlaşamazlarsa oyları Erdoğan’a gider

MetroPoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, Saadet Partisi seçmenin üçte ikisinin Millet İttifakı'ndan yana olduğunu belirtti. Sencar, "Adayda uzlaşamazlarsa oyları Erdoğan’a gider" düşüncesini dile getirdi.

Medyascope'tan Ruşen Çakır'a konuşan Sencar, "Şu anda Saadet Partisi seçmeninin üçte ikisi Millet İttifakı’ndan yana bunu görüyoruz. Tamamı değil, dörtte 1’de Cumhur İttifakı’na sempati duyuyor. Dolayısıyla yekpare bir şekilde bir yerden bir yere gidemez. Şu anda da ben Temel Karamollaoğlu’nun Millet İttifakı’nın dışında bir tavır sergileyeceğini düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı hariç. Cumhurbaşkanı adaylığında uzlaşamazlarsa açık ve net söylüyorum, Saadet Partililerin oyları Erdoğan’a gider." ifadesini kullandı.