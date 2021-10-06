MetroPOLL: Seçmenin yüzde 69'u laikliğin Türkiye için gerekli olduğunu düşünüyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, dindar bir anayasa olması gerektiğini savunarak, “İlk 4 madde ise değişebilir" görüşünün yarattığı tartışma ortamı sürüyor. MetroPOLL Araştırma’nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar, vatandaşın laikliğe bakışını ortaya koyan anket sonucunu paylaştı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sencar, "Gündeme getirilen sun’i tartışma konusuna halkın bakışı" notuyla "Laiklik gerekli mi?" sorusuna verilen yanıtı paylaştı. Anket sonucuna göre, "Din işleri ile devlet işlerinin ayrılması anlamında laikliğin Türkiye için gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yüzde 69 oranında "Evet düşünüyorum" yanıtının verildiği görüldü.

Soruya, yüzde 25,8 oranında "Hayır düşünmüyorum", yüzde 5,3 oranında ise "Fikrim yok" diye yanıt verildiği belirtildi.