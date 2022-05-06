MetroPOLL: 10 seçmenden altısı Erdoğan’ın ekonomiyi düzeltebileceğine inanmıyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 seçmenden altısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik sorunları çözebileceğine inanmıyor. Araştırmanın sonuçlarını şirketin kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Buna göre ankete katılanların yüzde 59’u Erdoğan’ın ekonomik sorunları çözeceğine inanmazken yüzde 39’luk azınlık çözebileceğine inanıyor.

AKP seçmeninin yüzde 90’ı partilerinin genel başkanının sorunları çözeceğine inanırken sadece yüzde 8,8 “Çözeceğini düşünmüyorum”dedi.

CHP, İYİ Parti ve HDP’de çözeceğini düşünmeyenler yüzde 90’ları bulurken MHP seçmeninin yüzde 73,1’i Erdoğan’a güveniyor.