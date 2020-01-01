"MetroPOLL araştırmasına göre, yüzde 60, 'Haçlı İttifakı, AB’ye ihtiyacımız kalmadı' söylemini gerçekçi bulmamış"

Karar yazarı Taha Akyol, bugünkü köşesinde MetroPOLL'ün İKV ve TOBB tarafından desteklenen araştırmasının sonuçlarını değerlendirdi. Araştırmaya göre Türkiye’nin AB üyesi olmasını isteyenlerin oranı yüzde 60’a çıktığını, bunun mümkün olacağına inananların oranı yüzde 23’te kaldığını aktaran Akyol, "Bu tabloyu Türkiye’nin yaşamakta olduğu derin ve sancılı toplumsal değişme açısından iyi okumak lazım" dedi.

AB üyeliğini isteyenlerin gerekçesinin iki ana başlıkta toplandığını; ilkinin refah, öbürünün demokrasi ve hukuk beklentisi olduğunu ifade eden Akyol, "AK Parti iktidarında da ekonomide, hukuk ve demokraside ciddi gelişmelerin sağlandığı dönem kabaca 2010’a kadarki 'AB Süreci' dönemidir. Avrupa’dan gelen haklı haksız eleştirilere kızıp tavır değiştirmemizin, ortaya nasıl bir hukuk dözeli ve ekonomik tablo çıkardığını yaşayarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Akyol'un, "İş çok, yol uzun" başlığıyla (1 Ocak 2020) yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın.