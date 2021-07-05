MetroPOLL araştırması: 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmamış genç seçmenler bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verir?

MetroPOLL Araştırma, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde yaşı tutmadığı için veya tutmasına rağmen bir nedenle sandığa gitmemiş olan 18-24 yaş grubu genç seçmenlerin analizini yaptı.

"Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yüzde 22,3 AKP; yüzde 19,9 CHP; yüzde 6-8 MHP; yüzde 4,9 İyi Parti; yüzde 3,1 HDP; yüzde 1,5 Gelecek Partisi; yüzde 1,4 DEVA Partisi; yüzde 0,9 Saadet Partisi, yüzde 1,5 ise diğer partiler yanıtını verdi.

"Kararsızım" diyenlerin oranı yüzde 7 olurken "protesto oy" yüzde 17,6, "cevap yok" diyenlerin oranı ise yüzde 13 oldu.

Bu seçmen grubu 9240 kişinin yaklaşık yüzde 7’sini oluşturmakta.