MetroPOLL sordu: Muhalefet partileri iktidara geldiklerinde ekonomik sorunları çözebilir mi?

MetroPOLL Araştırma’nın anket sonuçlarına göre, vatandaşın yüzde 45.7’si muhalefet partilerinin iktidara geldiklerinde ekonomik sorunları çözebileceğini düşünürken; yüzde 45.1 ise çözemeyeceğini düşünüyor. Bu konu hakkında fikir beyan etmeyenlerin oranı ise yüzde 9.2 oldu.

MetroPOLL Araştırma’nın CEO’su Özer Sencar, “Muhalefet partileri iktidara geldiklerinde halkın ekonomik sorunlarını çözebilir mi?” sorusunun sonuçlarını açıkladı. AKP seçmeninin, yüzde 19.8’i muhalefet partilerinin iktidara geldiğinde ekonomik sorunları çözeceğine inandığını belirtirken; yüzde 75.2’si “hayır çözemez” dedi.

CHP seçmeninin ise yüzde 76.3’ü “evet”; yüzde 16.5’i “hayır çözemez” dedi. Diğer parti tabanlarının yanıtları şöyle: