Metro müdavimi sokak köpekleri

Moskova'da, varoşlarda aç kalan köpekler, saatlerini ezberledikleri metroyla merkeze inerek yiyecek arıyorlar.



Rusya'da toplu taşıma araçlarının son günlerde yeni mudavimleri var. Başkent Moskova'nın varoşlarında yaşayan köpekler, yiyecek bulabilmek amacıyla her sabah metroya binerek şehir merkezine gidiyor, akşamları ise yine metroyu kullanarak yaşadıkları yerlere dönüyor. Moskova'nın karmaşık metro sistemini pek çok insandan daha iyi tanıdıkları gözlemlenen köpekler, inecekleri durağı ise yolculuk sürelerini akıllarında tutarak göre hesaplıyor.



Işıkları da öğrendiler



Moskova Ekoloji ve Evrim Enstitüsü üyesi Dr. Andrei Poiarkov, köpeklerin varoşlardaki metro duraklarında aynen insanlar gibi metro kapılarının açılmasını beklediklerini, ardından ise en öndeki veya en arkadaki vagonlara binerek şehir merkezine doğru yola çıktıklarını belirtiyor. Poiarkov köpeklerin insan psikolojisinden de oldukça iyi anladıklarını vurguluyor. Çünkü köpekler yemek alabilmek için ya sevimli numaralar yapıyor ya da bazen elinde yemek taşıyan kişilerin arkasından gelip havlayarak korkudan yemeği elden düşürmelerini sağlıyor. Öte yandan Moskova'da sayıları 30 bine yaklaşan sokak köpeklerinin yayalarla birlikte karşıdan karşıya geçmeyi ve yeşil ışığı beklemeyi öğrendikleri de belirtiliyor.





