Metro Market'in 'Hayır'lı reklam filmi kaldırıldı mı?

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Metro Market zincirlerinin içinde 'Hayır' sözü geçen reklam filminin yayından kaldırıldığını iddia ederek, tepki gösterdi.

İş ve reklam dünyasına "HAYIR demekten korkmayın; hayır hepimizi özgürleştirecek” diye seslenen Barış Yarkadaş, kişisel Twitter hesabından Metro Market'in çektiği iki reklam filmini yayınladı. Yarkadaş, "Şirket yönetimi içinde bol bol HAYIR geçen ilk versiyonu bir kez yayınladı, sonra geri çekti" iddasını öne sürdü.

İki reklamı da yayınladı

Şirketin iktidarın gazabına uğramaktan korktuğu için reklamın 2. versiyonunu çektirdiğini belirten CHP’li Yarkadaş, şunları yazdı:

"Şimdi iki reklam yayınlanacağım… İkisini de METRO MARKET çektirdi.

Metro Market'in yayından kaldırıldığı iddia edilen reklam filmi:

"İzlediğiniz 1 Nolu reklam TV’de bir kez yayınlandı ve yok edildi.

"Neden mi?

"Çünkü; 1 nolu reklamda kaliteyi arayanlar, kaliteli üretim yapabilmek için ürünleri inceliyor, ‘HAYIR OLMAZ, BU OLMAZ HAYIR ‘diyordu. Şirket HAYIR’lı reklamdan korktu ve geri çekti. Yerine 2 Nolu reklamı yayınladı. Korku dağları aşmış…

"Türkiye böyle bir baskı ve korku ortamında referanduma gidiyor. Şirketler içinde HAYIR geçen reklamları yayınlamaktan korkuyor.

"İktidarın gazabına uğramaktan çekinen şirket, 1. reklamın sonundaki kadının yerine 2.’de erkek oyuncu koyuyor.

"Bu yüzden; korkuyu yenmek için HAYIR!

"Ağız dolusu HAYIR demekten korkmayın… HAYIR hepimizi özgürleştirecek; beynimize ve yüreğimize vurulmak istenen kelepçeyi parçalayacak…”

"Cesur olun"

Öte yandan CHP’li Yarkadaş, iş dünyasına “referandum sürecinde cesur davranın” çağrısında bulunurken Metro Market yönetimine de seslendi.

"Yayından kaldırılmadı kademeli olarak azaltıldı"

Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre reklamın yayından kaldırılmadığı, rutin bir prosedür olarak yayın tarihinden itibaren kademeli olarak gösteriminin azaldığı bildirildi.

1- Şimdi iki reklam yayınlanacağım... İkisini de METRO MARKET çektirdi. İzlediğiniz bu reklam bir kez yayınlandı ve yok edildi. Neden mi? pic.twitter.com/dKCBg7PWlW — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 3 Şubat 2017

2- Çünkü; 1 nolu reklamda kaliteyi arayanlar HAYIR OLMAZ diyordu. Şirket korktu; reklamı çekti. Yerine bunu yayınladı. Korku dağları aşmış. pic.twitter.com/u3BzHYf4T8 — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 3 Şubat 2017

3- Türkiye böyle bir baskı ve korku ortamında referanduma gidiyor. Şirketler içinde HAYIR geçen reklamları yayınlamaktan korkuyor. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 3 Şubat 2017

4- İktidarın gazabına uğramaktan çekinen şirket, 1. reklamın sonundaki kadının yerine 2.'de erkek oyuncu koyuyor. Korkuyu yenmek için HAYIR! pic.twitter.com/HejbXrqkYE — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 3 Şubat 2017