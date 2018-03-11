T24 LogoT24 Logo
Dünya

Metro kazısından 2 bin yıllık villa çıktı

Arkeologlara göre villa, 2 bin yıl önce yaşamış önemli bir Roma komutanına ait

11 Mart 2018 10:33

İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan metro kazısında 2 bin yıllık Roma İmparatorluğu dönemine ait villa çıktı. 

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre arkeologlar, C hattının metro tünel kazılarında işçilerin fark ettiği mozaiklerin, çok büyük ve zamanına göre oldukça lüks bir villaya ait olduğunu tespit etti. Yerin 40 metre altında bulunan villanın 14 odası var.

Odalar ve giriş zeminlerindeki mermer kaplamalar ile çeşitli desenler içeren mozaikler, villanın sahibinin Roma’da oldukça önemli bir görevde olduğuna işaret ediyor.

İtalyan arkeologlara göre villa 2 bin yıl önce yaşamış önemli bir Roma komutanına ait olabilir. Çünkü bilim insanları, evin çok yakınında bir de askeri kışla binası olduğunu keşfetti. Bu önemli keşfin ardından Roma Belediyesi, villayı koruyarak metro kazılarını sürdürebilmenin çarelerini arıyor.

ETİKETLER

İtalyaRomametrokazıvillaRoma imparatorluğu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24