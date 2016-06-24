"Metro Kargo iflas etti, çalışanların 2 aydır maaşları ödenmiyor"

Metrıo Holding tarafından 2007 senesinde kurulan Metro Kargo iflas etti. Şirketin çalışanları da 2 aydır maaşlarını alamadıklarını söylediler.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Metro Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıldırım, önceliklerinin çalışan maaşlarının ödenmesi olduğunu söyledi. Alacaklı firmalar şirkete yönelik fiili hacze giderken, yüzlerce çalışan, aylardır ücret alamadıklarını belirtiyor.

Türkiye genelinde 600’e yakın çalışanın 3-4 aydan beri ücretlerini alamadıkları belirtiliyor. Bir bölüm çalışan yarın için eylem kararı alırken, şirket ile yollarını ayıran çalışanların da iş mahkemelerinde dava açtıkları öğrenildi.

Metro Kargo’da yaşananlar, çalışanların yanı sıra, acenteleri ve firmaları da etkilemeye başladı. Edinilen bilgilere göre, Metro Kargo’dan alacaklı olanlar, bu firma ile mal taşıyan firmalara haciz ihbarnamelerini göndermeye başladı. Anılan ihbarnamelerde, ödemelerin Metro Kargo yerine kendilerine yapılmasını istedi.

Şirket çalışanları, muhatap bulamadıklarını öne sürerek, Facebook’da kurdukları grup üzerinde bir araya geldi. Facebook grubunda bir araya gelen bir kısım şirket çalışanı yaşadıklarını şöyle anlattı:



Başka çaremiz yoktu



H.T. :Ben de Metro Kargo’nun mağdur edip yetim gibi ortada bıraktığı kişilerdenim ne yazık ki... İşe girdiğim 2014’ten beri hiç bir şey zaten usulüne uygun değildi. Aldığım maaştan tutunda kullandığımız lavabolara kadar. Diyeceksiniz ki niye tahammül ettiniz etmek zorundaydık çünkü muhtaçtık hele İstanbul gibi bir şehirde iş bulmak bu kadar güçken...



Maaşlar gecikmeli ödendi



E.A.: "Tek bildikleri ego tatmini yapmak olan birkaç yetkiliye tahammülüm kalmadığı ve üstüne bir de maaşların ayin 25’ine kadar geciktirilmesi sebebi ile iş akdimi feshettim ve is mahkemesinde dava açtım. Bizler 08.30-19.30 saatleri arasında 11 saatmesai yapıp asgari ücretle çalıştırılıyorduk. Anlatılacak daha çok şey var aslında. Müdürlerden işittiğimiz azarlar, günlerce bize cay bile verilmemeler daha neler neler… Biz sadece hakkımızı almak istiyoruz”

S.G.: Şu an grubumuzda 600 üzerinde kişi var tamamına yakını mağdur. Hepsinin alacakları kaldı.





Senetler karşılıksız çıktı



Y.Y. : "Metro Kargo'dan ben ve tüm mesai arkadaşlarımız gruplar halinde işten çıkarıldık. Bizlere alacaklarımız karşısında senetler verildi fakat ödemeler yapılmadı. Maaşlarımız ve tazminat haklarımızdan mahrum bırakıldık. Hiçbir şekilde karşımızda muhatap olacak bir şirket yetkilisi bulamıyoruz."

Hiçbir hakkımızı alamadık

M. Ö. : “Bildiğiniz duyduğunuz okuduğunuz gibi binlerce Metro kargo mağduru arkadaşlarımız var, ben de bunlardan biriyim, 4 aydır maaş, yol, yemek, sosyal haklarımızı alamıyoruz, sesimizi duyurmamıza yardımcı olursanız çok sevinirim.”



Öncelik personel alımları

Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Metro Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıldırım ise özetle şunları söyledi: “Bu şirketin esasında bizimle ilgisi bulunmuyor. Galip Öztürk, başlangıçta bu şirketin yüzde 49’unu İ. P. ve S. B.’ye devrtetti. Daha sonra kalan kısmın da toplamda 38 milyon lira bedelle devredecekti. Ancak bu arkadaşlar yükümlülüklerini yerine getirmediler. Şirketi kötü işlettiler; iflas noktasına taşıdılar. Sermaye koymadılar verdikleri çekler ödenmedi. Şirketin uçurumun kenarına devraldılar. Hali hazırda Metro Kargo’nun tüm varlıkları Ercan Kargo A.Ş’de. Biz de, sorumluluğumuz olmamasına rağmen devreye girdik. Ercan Kargo’nun sahibi ile bugüngörüşeceğim. Önceliğimiz çalışanların ücretlerinin ödenmesi. Şirketin 103 aracı var, alacakları var. Bunlar elden çıkarılarak varolan borçların kapatılması için kendilerine yardımcı olacağız.”