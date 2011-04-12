Metro istasyonunda patlama: 11 ölü

T24 - Beşkent Minsk'teki patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 100'ün üzerinde kişi de yaralandı. Yetkililerden 'saldırı' açıklaması gelirken, Devlet Başkanı Lukaşenko da 2008'deki saldırıyı hatırlattı ve 'ülke dışı' vurgusunda bulundu.
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Patlamada en az 11 kişinin öldüğü, 100'ü aşkın da yaralı olduğunu bildirildi.
Görgü tanıklarına göre patlama, bir trenin istasyona yanaştığı ve kapılarını açtığı sırada meydana geldi. Bazı görgü tanıkları, istasyonun tavanında kısmi çökme olduğunu iddia ederken, yetkililer 'saldırı' açıklaması yaptı.
Belaruslu yetkililer, metronun kent merkezindeki 'Oktyabırskaya' istasyonunda meydana gelen patlamanın nedeni nedeninin "saldırı" olduğunu bildirdiler.
Ria Novosti ajansının haberine göre Başsavcı Yardımcısı Andrey Şived, metrodaki patlamanın saldırı sonucu meydana geldiğini açıkladı. ÜLKE DIŞINDAN!
Bakanları ve yetkilileri acil toplantıya çağıran Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko da, "bu saldırının ülke dışından organize edildiği ihtimalini göz ardı etmediklerini" söyledi. 2008'DEKİ SALDIRIYI HATIRLATTI
Patlamanın, "ülkede barış ve istikrarı yok etme amacını taşıyan, planlı bir saldırı olduğunu" ifade eden Lukaşenko, bakanlarla yaptığı toplantıdaki konuşmasında, 2008'de bir rock konseri sırasında düzenlenen ve 50 dolayında kişinin yaralandığı saldırıyı anımsatarak, "bu saldırıların zincirleme olabileceğini, birbiriyle bağlantılı olabileceğini" kaydetti.
Lukaşenko, "ülkede barış ve istikrarı bozmanın kimin işine geldiğini, bunun arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmalıyız" diye konuştu.