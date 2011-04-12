Metro istasyonunda patlama: 11 ölü

T24

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ÜLKE DIŞINDAN!



2008'DEKİ SALDIRIYI HATIRLATTI



Patlamada en az 11 kişinin öldüğü, 100'ü aşkın da yaralı olduğunu bildirildi.Görgü tanıklarına göre patlama, bir trenin istasyona yanaştığı ve kapılarını açtığı sırada meydana geldi. Bazı görgü tanıkları, istasyonun tavanında kısmi çökme olduğunu iddia ederken, yetkililer 'saldırı' açıklaması yaptı.Belaruslu yetkililer, metronun kent merkezindeki 'Oktyabırskaya' istasyonunda meydana gelen patlamanın nedeni nedeninin "saldırı" olduğunu bildirdiler.Ria Novosti ajansının haberine göre Başsavcı Yardımcısı Andrey Şived, metrodaki patlamanın saldırı sonucu meydana geldiğini açıkladı.Bakanları ve yetkilileri acil toplantıya çağıran Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko da, "bu saldırının ülke dışından organize edildiği ihtimalini göz ardı etmediklerini" söyledi.Patlamanın, "ülkede barış ve istikrarı yok etme amacını taşıyan, planlı bir saldırı olduğunu" ifade eden Lukaşenko, bakanlarla yaptığı toplantıdaki konuşmasında, 2008'de bir rock konseri sırasında düzenlenen ve 50 dolayında kişinin yaralandığı saldırıyı anımsatarak, "bu saldırıların zincirleme olabileceğini, birbiriyle bağlantılı olabileceğini" kaydetti.Lukaşenko, "ülkede barış ve istikrarı bozmanın kimin işine geldiğini, bunun arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmalıyız" diye konuştu.