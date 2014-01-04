Metro istasyonlarında, 4 gazeteye yasak mı geldi?

İstanbul'daki metro istasyonlarında Yurt, Sözcü, Evrensel ve Aydınlık gazetelerinin satışına yasak geldiği iddia edildi. Yasak kararının istasyonlarda gazetelerin satıldığı Smart Cube yöneticilerinin aldığı ifade edildi.

Evrensel gazetesinin haberinde, İstanbul metrosunda 3 hatta ve 18 noktada faaliyet gösteren Smart Cube yöneticileri büfe sorumlularına mesaj yollarak Yurt, Sözcü, Evrensel ve Aydınlık gazetelerinin satışının yapılmaması talimatı verdiği öne sürüldü.

İddiaya göre, gönderilen mesajda, “Arkadaşlar yarın sabah Sözcü, Evrensel, Yurt ve Aydınlık gazetelerini standart dizmeyin, tezgah arkasına gözükmeyen bir yere kaldırın, bu gazetelerin sorulması halinde ise kalmadı bitti diye müşteriye bilgi verilecek, satmıyoruz değil kalmadı denilecek, akşam da geldiği gibi iadesini yapacaksınız” denildi.

Smart Cube, Taksim-Hacıosman metro hattı, Taksim-Kabataş Füniküler hattı ile Aksaray Havaalanı hatlarında 18 büfede, gazete, dergi, soğuk/sıcak yiyecek ve içecek satışı yapıyor.