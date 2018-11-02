Metro inşaatının yapıldığı caddede göçük; 2 kişi hayatını kaybetti

Ümraniye'de metro inşaat sahasının da bulunduğu caddede göçük meydana geldi. Yolun yanındaki siteye ait güvenlik kulübesinin de göçük altında kalması üzerine başlatılan çalışmalarda 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait olan güvenlik kulübesinin de göçükte kalması üzerine başlatılan çalışmalarda iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda meydana gelen göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur oluştu.

Çökmenin meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçük altında kaldı.

Kulübenin içinde 2 kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Bir kişinin cesedi göçük altından çıkarılırken diğerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Bazı binalar tahliye edildi

Çevredeki binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği olay yerinde, 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor.

Öte yandan, çevreye doğal gaz kokusu yayılması üzerine bazı vatandaşlar da evlerinden dışarı çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, caddedeki gaz akışını kesti.

Bu arada göçük alanının çevresinde de AYEDAŞ tarafından elektrik kesintisi yapıldı.

Göçük altındaki güvenlik görevlisinin yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

17 metre derinliğinde çukur oluştu

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 01.22 sıralarında Dudullu Bostancı Metro Hattının Parsaller İstasyonu'ndaki genişletme çalışmalarında oluşan üst kot ile zemin arasındaki boşluğun çöktüğünü belirtti.

Yol üzerinde bulunan özel bir siteye ait güvenlik kulübesinin de çökme sonucu göçükte kaldığını ifade eden Dervişoğlu, yaklaşık 100 metrekarelik genişlikte 17 metrelik bir derinlikte çukur oluştuğunu kaydetti.

Dervişoğlu, güvenlik görevlilerinden Mehmet Altun'un cesedinin çıkarıldığını belirterek, başta AFAD ve AKOM üzere tüm ekipleri azami bir gayret ile çalıştığını, tedbir amaçlı yakındaki 3 binanın boşaltıldığını, güvenlik ve emniyet tedbirlerinin alındığını anlattı.

Bu arada olay yerine gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de "Bu ne ilk oldu ne de son oluyor. Bu konuda ne yazık ki maalesef iş disiplini Türkiye'de oturmuş değildir. Bu yaşadığımız manzara 21. yüzyılda bizlere ve ülkemize yakışan bir manzara değildir. Umut ederim ki aynı manzaralar bir daha olmaz." dedi.

Tekin, göçükte hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin ailelerine de başsağlığı diledi.

Mevlüt Uysal'dan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ümraniye'de metro inşaat çalışmalarının yapıldığı alanda meydana gelen göçükle ilgili olarak gazetecilere bir açıklama yaptı.

Mevlüt Uysal, tünel açıldıktan sonra makas değiştirme çalışması yapılırken göçük meydana geldiğini, teknik incelemeler yapılacağını söyledi.

"Metro çalışmasında güvenlik birinci önceliğimiz" diyen Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhmal varsa gerekli işlemler yapılacaktır. İki kardeşimizden birinin naaşına ulaşıldı diğerinin naaşına da ulaşılmak üzere. Sorumluları varsa gereği yapılacaktır.

"Yan taraftaki tahliye edilen binalar ile ilgili çalışmalar yapılacak. Akşama kadar durum belli olacak, teknik olarak bir sıkıntı varsa o binalar boşaltılacak. Ancak şu an öyle bir durum yok. Ailelerimizin yanındayız onların tedbirini alıyoruz.