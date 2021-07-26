Metro inşaatında şafta düşen sürücü yaşamını yitirdi

İzmir'in Balçova ilçesinde, otomobilin metro inşaatına düştüğü ve Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen’in hayatını kaybettiği kazada, hastanede tedavi altına alınan sürücü Pınar Kalkan (35) da yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında inşaat alanının trafik akışı olan bölümüne 1,5 metre yükseklikte beton bloklar yerleştirildi.

İzmir'in Balçova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şafta düşmüştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralanmıştı.

Olay, 24 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan metro inşaatı yakınında meydana geldi. İddiaya göre Konak'tan Narlıdere istikametine giden Pınar Kalkan (35) idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatı alanına girdi.

Otomobilin bariyerleri aşmasıyla, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şaftın içine düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın olduğu yerde güvenlik önlemi alan ekipler, vinç yardımıyla aracın bulunduğu alana indi. İki saate yakın sürdürülen çalışma sonrası sürücü Pınar Kalkan ile Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40) araçtan çıkarıldı.

Yaralılardan Pınar Kalkan ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Janek Karkkainen de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Finlandiyalı Karkkainen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Öte yandan hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan ve 2,35 promil alkollü olduğu belirlenen Pınar Kalkan’ın da bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.