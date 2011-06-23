Metro Holding, Varan Turizm'i satın aldı

T24 - Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk, A Plus yolcu hizmeti veren 65 yıllık otobüs firması Varan Turizm'i satın aldı.Atılan imza ile 120 otobüslük filoyu ve Varan ismini satın alan Öztürk'ün markaya özellikle sahil bölgelerine hizmet edecek şekilde büyük yatırım yapmayı planladığı öğrenildi.



Yaklaşık 5 aydır yapılan görüşmelerin bugün sonuçlandığı öğrenildi. Satışa ilişkin rakam bilgisi gizlenirken, Varan Turizm'i Öztürk'ün şahsi olarak satın aldığı bildirildi. Halen 43 özmal olmak üzere toplam 120 otobüslük filoya sahip olan Varan'ın Türkiye çapında çeşitli illerde 230 bilet satış noktası bulunuyor.



Yıllık 1,5 milyon yolcu taşımacılığı yapan Varan'ın isminin değişmeyeceğini belirten şirket yetkilileri, amaçlarının özellikle sahil bölgelerinde A Plus yolcu taşımacılığında yeni yatırımlarla standart ve kaliteyi arttırmak olduğunu ifade ettiler.



Varan Turizm'in Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde 692 güzergaha, yurtdışına ise Avusturya, Bulgaristan ve Almanya’ya düzenli seferleri bulunuyor.





65 YILLIK FİRMA



Türkiye'nin en eski taşımacılık şirketlerinden olan Varan'ın tarihi 1946 yılına dayanıyor. Nevzat Pekuysal, 65 yıl önce İstanbul-İzmit arasında yolcu taşımacılığına başlayarak Varan'ı kuruyor.



Aradan geçen yıllar içerisinde taşımacılığın yanına Varsan Otomotiv, Varan Turizm ve Varan Otelcilik'i de ekleyen grupta halihazırda 2 bini aşkın personel çalışıyor.





METRO HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA



Metro Holding İletişim Direktörü Necmi Hatipoğlu, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, Galip Öztürk'in Varan Turizm'i Metro Turizm'den bağımsız olarak kendi adına satın aldığını, iki taraf arasında satış işlemine dair protokolün dün imzalandığını bildirdi.



Varan Turizm'in bir süredir satış yönünde arayış içinde olduğunu ve çeşitli firmalarla görüştüğünü belirten Hatipoğlu, Galip Öztürk'ün geçen hafta yaptığı görüşmelerin ardından bu satış işlemin gerçekleştiğini anlattı.



Varan Turizm'in filosunda 120 otobüs bulunduğunu, bunların 43'ünün öz mal olarak geçtiğini söyleyen Hatipoğlu, Varan Turizm'in marka değeri yüksek önemli bir şirket olduğunun altını çizdi.



Bu satın almayla birlikte Türkiye genelinde 200 satış ofisinin de devralındığını bildiren Hatipoğlu, Varan otobüslerinin mola verdiği tesislerinin ise bu satın almaya dahil olmadığını söyledi.



Varan'ın karayolu ile yolcu taşımacılığında A ve A plus segmentindeki yolculara hitap ettiğini hatırlatan Hatipoğlu, şunları kaydetti:



“Varan'ın bu çizgisinden ödün vermeyeceğiz. Varan markasını koruyarak A ve A Plus sınıfında büyüme odaklı bir yapılanma içinde olacağız. Varan, yeni yatırımlarla daha çok yolcu taşır, daha çok hatta daha çok şehre sefer yapar duruma gelecek. Metro Turizm'de yaptığımız yeniliklere benzer yenilikleri Varan'da da yapacağız.”





'YENİ PERSONEL VE OTOBÜS ALIMINA GİDECEĞİZ'



Satın almanın Varan Turizm çalışanları açısından bir sorun yaratmayacağının altını çizen Hatipoğlu, “Biz kimsenin işinden edilmesi taraftarı değiliz. Firmayı büyütme taraftarı olduğumuz için yeni personel alınımına da gideceğiz, yeni otobüsler alacağız. Varan filosunda uzun zamandır yeni yatırımlar olmadığı için otobüsler biraz yıpranmış. Biz filo yenileme konusunda gerekeni yapacağız” dedi.



Türkiye'de geçen yıl karayolu ile taşınan toplam 250 milyon yolcunun 15 milyonunun, 1.350 otobüsü bulunan Metro Turizm tarafından taşındığını, Varan'ın da 1,5 milyon yolcu taşıdığını belirten Hatipoğlu, satın almayla birlikte bu sektörde önemli pazar büyüklüğüne ulaştıklarını bildirdi.



Finans uzmanlarının Varan Turizm'e ilişkin çalışmalara başladığını ifade eden Hatipoğlu, yatırım bekleyen alanlarda bir an önce girişimlerde bulunacaklarını anlattı.



Hatipoğlu, Varan Turizm'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) başkanlığı yapmış Rüştü Terzi'nin getirileceğini bildirdi





'HAVAYOLU İLE REKABETTE SIKINTIMIZ YOK'



Necmi Hatipoğlu, lüks sınıftaki karayolu taşımacılığının, havayolu şirketleri ile rekabeti konusunda ise şunları söyledi:



“Ucuz uçak bileti algısı doğru değil. Türkiye'deki havayolu taşımacılığı henüz yeteri kadar gelişmedi. Yolcu taşımacılığının yüzde 90'ı hala karayolu ile yapılıyor. Dolayısıyla bizim yolcu konusunda veya havayolu ile rekabette bir sıkıntımız yok. Bizim amacımız daha kaliteli ve doğru hizmeti vermek. Biz de şu an onun planlamasını yapıyoruz.”



