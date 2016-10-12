T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Metro Holding, TMSF’nin el koyduğu Koza İpek'e talip oldu

Holdingin sahibi Öztürk'ün kesinleşmiş müebbet cezası için mahkemeden infazın durdurulması kararlaştırılmıştı

12 Ekim 2016 21:11

Metro Holding, TMSF'nin el koyduğu Koza İpek Holding'in bütün hisselerinin alınması hususunda görüşmelere başlamak üzere yetki verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu 12.10.2016 Saat:17:30 da almış olduğu karar ile TMSF'nin el koyduğu Koza İpek Holding A.Ş.'nin bütün hisselerinin alınması hususunda görüşmelere başlanmak üzere TARA Danışmanlık ve Finansal Projeler Ltd. Şti.'yi Metro Holding A.Ş. adına yetkili kılmıştır" denildi.

 

Galip Öztürk’ün infazı durdurulmuştu

 

Hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Metro Holding’in patronu Galip Öztürk hakkında mahkemeden karar çıktı. Öztürk, avukatı aracılığı ile mahkemeye yaptığı başvuruda infazın durdurulması istemişti. Mahkeme, infazın durdurulması kararı ile birlikte yargılamanın yenilenmesi kararı vermişti. Öztürk, hakkındaki, müebbet hapis cezasının iki yıl önce Yargıtay'da kesinleşmesi sonrası Galip Öztürk yurtdışına çıkmıştı. Metro Turizm’in patronu, Kuvvet Köseoğlu'nun 1996 yılında Beyoğlu'nda öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanmıştı

ETİKETLER

metro holdinggalip öztürktmsfakın ipekkoza ipekholdingtalip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24