Metro Holding, TMSF’nin el koyduğu Koza İpek'e talip oldu

Metro Holding, TMSF'nin el koyduğu Koza İpek Holding'in bütün hisselerinin alınması hususunda görüşmelere başlamak üzere yetki verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu 12.10.2016 Saat:17:30 da almış olduğu karar ile TMSF'nin el koyduğu Koza İpek Holding A.Ş.'nin bütün hisselerinin alınması hususunda görüşmelere başlanmak üzere TARA Danışmanlık ve Finansal Projeler Ltd. Şti.'yi Metro Holding A.Ş. adına yetkili kılmıştır" denildi.

Galip Öztürk’ün infazı durdurulmuştu

Hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Metro Holding’in patronu Galip Öztürk hakkında mahkemeden karar çıktı. Öztürk, avukatı aracılığı ile mahkemeye yaptığı başvuruda infazın durdurulması istemişti. Mahkeme, infazın durdurulması kararı ile birlikte yargılamanın yenilenmesi kararı vermişti. Öztürk, hakkındaki, müebbet hapis cezasının iki yıl önce Yargıtay'da kesinleşmesi sonrası Galip Öztürk yurtdışına çıkmıştı. Metro Turizm’in patronu, Kuvvet Köseoğlu'nun 1996 yılında Beyoğlu'nda öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanmıştı