Metro hattındaki çalışma nedeniyle Mecidiyeköy istasyonu geçici olarak kapatıldı

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı. Metronun çalışmaya başladığında sosyal medya hesaplarından duyurusunun yapılacağı bilgisi verildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Çalışma tamamlandığında sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden duyurulacaktır."

Alınan bilgiye göre, bu süre içerisinde seferler Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacak.

Yolcular, belirtilen alternatiflerle Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlayabilecek.