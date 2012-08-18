Metro hattında ev fiyatları uçuşa geçti

Metro güzergâhında yükselmeye başlayan konut fiyatları, açılışla tavan yaptı. En yüksek artışın yaşandığı Kozyatağı’nda geçen yıl 355 bin lira olan dairenin fiyatı 450 bin lira seviyesine çıktı.



Anadolu Yakası’nın ilk metrosu olma özelliğini taşıyan Kadıköy-Kartal metro hattı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla açıldı. Metro hattı üzerindeki satılık ve kiralık daire fiyatları özellikle Kozyatağı, Göztepe ve Bostancı'da hızla yükseliyor.

Yapılan incelemelere göre, satılık daire fiyatlarında en yüksek artış Kadıköy ilçesine bağlı Kozyatağı’nda gerçekleşerek, bölgede 2010 yılında 255 bin lira olan ortalama satılık daire fiyatı, 2011 yılında 355 bin liraya ulaştı. Kozyatağı 2012 yılında da en yüksek artışı gösteren bölgelerden oldu, semtte satılık daire fiyatları 400-450 bin liraları gördü.

Kozyatağı’nın ardından güzergâhta satılık daire fiyatlarının en çok yükseldiği ikinci semt ise Göztepe oldu. Semtte 2010’da 285 bin lira olan fiyat, 2011’de 385 bin liraya ulaştı. 2012 yılında ise bu rakam 450 bin liraları görürken, bazı konutlarda fiyatlar 500 bin lirayı buldu.

Fiyatların en çok yükseldiği üçüncü semt olan Bostancı’da ise ortalama fiyat 245 bin liradan 320 bin liraya yükseldi. 2012’de yükselişe devam eden semtte konut fiyatları 350 bin liraya çıktı. Güzergâhta yer alan Kartal’da da 320 bin lira olan satılık konutların fiyatları ortalama 400 lira civarına kadar yükseldi. Satılık daire fiyatlarında doyuma ulaşan Kadıköy’de ise fiyat aralığında yükselme olmadı. Soğanlık ise 2010 ve 2011’de de 165 bin lirada kalan daire fiyatları 200 bin liraya ulaştı. Soğanlık’ın ardından Küçükyalı, en az artışın yaşandığı semt oldu.

Metro güzergâhındaki semtlerde kiralık daire fiyatlarında artışın devam ettiği görülüyor. Kiralık daire fiyatlarının en çok yükseldiği bölge Kadıköy olurken, ilçede 2010 yılında 950 yılında olan kiralık daire fiyatı, 2011’de 1.150 liraya yükselirken, bu rakam 2012’de yükselişe devam ederek ortalama 2 bin liraya ulaştı.

Kadıköy’ü Göztepe izledi ve 900 lira olan kira bedeli 1.100 liraya ulaştı. 2012’de ise bu rakam 1.750 lirayı gördü. Kartal ve Bostancı’da kiralık daire fiyatlarının yükselmeye devam ettiği semtler arasında yerini aldı.



Kiralara yansıdı



İki ilçedeki dairelerin satış fiyatlarındaki yükselme kira bedellerine de yansıdı. Kadıköy’de 2010 yılında ortalama 1.100 liraya kiraya verilen 3+1 dairenin kira bedeli 2011’de 1.250, 2012’de 2 bin liraya ulaştı. Bu bedel Kartal’da ise 650 liradan 850 liraya yükseldi ve 2012’de 1.150 lira oldu.

2+1 dairelerin kira bedelleri de benzer oranlarda yükseliş kaydetti. Kadıköy’deki 2+1 dairelerin ortalama kira bedeli bir yıl içinde 800 liradan 900 liraya ulaşırken, bu rakam 1.200 lira oldu.

Metro hattının iki ucunda yer alan ilçeler Kadıköy ile Kartal’ın merkezlerindeki 2+1 ile 3+1 satılık ve kiralık konutlar da bir yıl içinde dikkat çekici oranlarda değer kazandı. Kadıköy’deki 3+1 dairenin 2010 yılında 274 bin lira olan ortalama satış fiyatı, 2011’de 365 bin liraya, 2012’de ise 450 bin liraya kadar yükseldi. Kartal’da da 2011 yılında 185 bin lira olan bu rakamın 2012’de 250 bin liraya çıktığı görüldü.

Milliyet'in haberine göre; benzer bir yükseliş 2+1 dairelerde de görüldü. Kadıköy’deki 2+1 dairenin 2010’da 195 bin lira olan ortalama satış fiyatı 2011’de 225 bin liraya, 2012’de ise 300 bin liraya yükseldi. Kartal’da ise 127 bin 500 liradan 150 bin liraya çıkan fiyatlar 2012’de 200 bin lirayı gördü.