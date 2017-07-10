Metro hatları, gayrimenkul fiyatlarını doğrudan etkiliyor

İstanbul'a yapılacağı açıklanan beş yeni metro hattı bu bölgelerdeki gayrimenkul fiyatlarını artıracak.



Milliyet Emlak'ın İstanbul'daki yeni metro hatlarının gayrimenkul sektörüne etkilerine ilişkin haberine göre, ulaşım konusunun sektörün dinamiklerini ve fiyatlandırmayı doğrudan etkilediği aktarıldı.



İstanbul'da yapılacak yeni metro hatlarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, Başakşehir'in Kayaşehir'e uzanacak Başakşehir - Kayaşehir metro hattıyla yatırımcıların yeni gözdesi olmaya devam edeceği vurgulandı.

Anadolu yakasında yatırımda öne çıkan ilçeleri kapsayacak 17,8 kilometre uzunluğunda, 14 adet istasyona sahip Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı, bu bölgeleri değerlendirecek. Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı bu bölgeleri daha değerli hale getirecek.

Avrupa yakasındaki konut projelerinin artışı, gayrimenkule etkisini sürdürürken, bölgedeki ulaşımı kolaylaştıracak Halkalı-Kirazlı metro hattı, bölgeyi yükselen ve değerlenen yıldız olarak konumlandıracak.

Üç ilçeyi birbirine bağlayacak Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının ise bu güzergahtaki kiralık ve satılık gayrimenkul ilanlarının fiyatlandırılmasını doğrudan etkilemesi düşünülüyor.