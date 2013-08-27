Taksim'de Birgün ve Aydınlık satanlara gözaltı

Taksim Metrosu çıkışında Aydınlık ve Birgün gazetesi satışı yapanlar 'gürültü kirliliği' yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Taksim Metrosu çıkışında uzun süredir devam eden gazete satışları bu sabah polis engeline takıldı.

Sol Portal’ın haberine göre metro çıkışında Aydınlık gazetesi satışı yapan Hasan Ortatepe ve Birgün gazetesi satışı yapan Burak Butur, ‘gürültü kirliliği’ şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına lınarak Taksim Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Burada gazete satışı yapanlar hakkında tutanak tutulurken, gürültü kirliliği gerekçe gösterilerek Kabahatler Kanunu çerçevesinde 88 TL para cezası kesildi.

Taksim'de Aydınlık satan Hasan Ortatepe, geçtiğimiz yıl Kasım ayında da polis tarafında gözaltına alınmış ve yine Kabahatler Kanunu’na muhalefetten hakkında 82 lira para cezası uygulanmıştı.

Uğur Vardan yazmıştı

Radikal yazarı Uğur Vardan dünkü köşe yazısında metro çıkışında gazete satan kişilerin muhalif sloganlarına değinerek Aydınlık gazetesi satıcısının “Sıfır sorun diyorlardı, çay içecek arkadaş bulamıyorlar...” sözünü başlığına taşımıştı.