Metro bombacısı 17 yaşındaki 'Karadul' Cennet

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Moskova Metrosu’nda hafta başında düzenlenen ve 39 kişinin yaşamına mal olan intihar saldırılarından birini, kocası güvenlik kuvvetlerinin operasyonu sonucu öldürülen Dağıstanlı genç kız Cennet Abdurahmanova’nın düzenlediği belirlendi.Kommersant gazetesi, Dağıstan’dan gönderilen bilgiler ışığında “Park Kulturı” istasyonunda üzerindeki bombayı havaya uçuran intihar eylemcisinin kocasının intikamını almak isteyen 17 yaşındaki Abdurahmanova (bazı kaynaklara göre Abdullayeva) olduğunu yazdı. Dağıstan’ın şampiyon güreşçiler yetiştiren köyü Kostek’te doğan Abdurahmanova ile ilgili Moskova’ya gönderilen bilgide Vahabi mezhebi mensubu ve aşırılığa eğilimli olduğu bildirildi. Ulusal Antiterör Komitesi, dün akşam saatlerinde gazetenin haberini doğruladı, eylemi yapan kişinin adını da “Canet (Cennet) Abdurahmonova” olarak verdi.İnterfaks Ajansı, Abdurahmanova’nın Dağıstan’daki “Hasavyurt Cemaati”nin lideri “El Bara” kod adlı Umalat Muhammedov’la geçen yıl internet aracılığıyla tanıştığını bildirdi. O zaman 16 yaşında olan kızı söylentilere göre neredeyse kaçırarak evlenen Muhammedov 31 Aralık’ta Rus Gizli Servisi’nin operasyonunda ölmüştü. Çeçen ayrılıkçıların lideri Doku Umarov’a bağlı faaliyet gösteren Muhammedov, Dağıstan’daki çok sayıda terör eyleminden sorumlu tutuluyordu. Kocasının ölümünden sonra Abdurahmanova’nın ifadesinin alındığı ve fotoğraflarının çekildiği ortaya çıktı.Moskovskiy Komsomolets gazetesi, kocasına yazdığı sanılan ve “Göklerde görüşeceğiz...” diye biten Arapça bir mektubun cesedin üzerinde bulunduğunu bildirdi. Vedomosti gazetesi, diğer intihar eylemini de Muhammedov’un karısının yaptığı yolundaki haberler nedeniyle ortaya çelişkili bir durum çıktığını, Dağıstanlı yetkililerin ise, “Bu adamların 10-12 karısı olduğu için hangisinden söz edildiğini anlamak zor” dediğini aktardı. İkinci intihar eylemcisinin Çeçen Fatima Adayeva ya da Marha Ustarhanova olduğu sanılıyor.Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, teröristlere yardım edenlere yönelik cezaların da artırılmasını istedi ve “Çorba mı pişirdikleri yoksa çamaşır mı yıkadıkları önemli değil” dedi. Komsomolskaya Pravda gazetesi, saldırıların ardından Moskova’da yaşayan Müslümanların sokağa çıkmaya korktuğunu, başı örtülü kadınların dövülmekten, erkeklerin ise, tahriklerden çekindiğini bildirdi.