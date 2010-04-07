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Ekonomi

Metro, 80 milyon euroyla 4 mağaza açmayı hedefliyor

Metro Türkiye, bu yıl 4 mağaza açmayı hedefliyor. Bunun için 80 milyon euro yatırım planlayan şirketin amacı 1.400 kişiye daha iş sağlamak.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Hakan Ergin, bu yıl 6. kez 8-10 Nisan arasında CNR Expo Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek 'Metro Gastro Buluşması 2010' ile ilgili düzenlenen toplantıdaki konuşmasında Metro Türkiye cirosunun 2009'da 1,8 milyar lira olduğunu belirtti.


Ergin, '2009 yılı, indirim mağazaları yılıydı. Bu yıl indirim mağazaları arasında savaş olacak. Bakkal rekabete ayak uydurursa ayakta kalır' dedi. Mağaza açılışlarına ilişkin de Ergin, 'Bu yıl 4 mağaza açma hedefimiz var. Bunlara 80 milyon euronun üzerinde yatırım yapacağız. Bunlardan biri İzmit, biri İstanbul Merter'de yapılacak. 4 mağazada 1.400 kişi istihdam edilecek'' şeklinde konuştu. 


6. kez düzenlenecek 'Metro Gastro Buluşması' etkinliğinin 10 bin metre kare alanda düzenleneceğini dile getiren Ergin, 148 katılımcının hazır  bulunacağı buluşmada 9 ayrı Metro standının kurulacağını ve 5 bin profesyonelin etkinliği ziyaret etmesini beklediklerini bildirdi.

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