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METRİS'TEN SİLİVRİ'YE GÖNDERİLDİLER İSTANBUL (A.A)

07 Mart 2011 20:02

-METRİS'TEN SİLİVRİ'YE GÖNDERİLDİLER İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında son olarak tutuklanan gazeteciler Ahmet Şık ile Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu 6 kişi Metris Cezaevinden Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine gönderildi. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında tutuklanarak geçici olarak Metris Cezaevine konulan gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener ile Yalçın Küçük, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk ve Sait Çakır, akşam saatlerinden cezaevi araçlarıyla buradan çıkarıldı. 6 kişi, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine gönderildi.  

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