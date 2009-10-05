Metris'ten mahkemeye Çeber mektubu

Engin Çeber'in Metris Cezaevi'nde işkenceden ölümüyle ilgili davanın Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında 6'sı tutuklu 60 sanık yargılanıyor.15 Nisan'da görülen son duruşmada görüntü kaydının yapıldığı, ancak ses kaydının yapılmadığı anlaşılınca bu duruşmanın tekrarlanmasına karar verilmişti.Bu amaçla dinlenen tüm tanıklar duruşmaya çağırılmıştı.Tutuk sanıklar Fuat Karaosmanoğlu, Nihat Kızılkaya, Selahattin Apaydın, Murat Çise, Sami Ergazi ve Yavuz Uzun'un kaldığı Paşakapısı Cezaevi Müdürü Dursun Ali Görüm'ün mahkemeye bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.Müdür Görüm, Engin Çeber ve ailesinin terör örgütü üyesi olduğunu öne sürerek, tutuklu sanıkların duruşma salonunda korunmasını istedi.Çeber ailesinin avukatları Cezaevi Müdürü Görüm hakkında duruşmada suç duyurusundan bulunacaklar.