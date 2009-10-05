T24 LogoT24 Logo
Gündem

Metris'ten mahkemeye Çeber mektubu

Metris Cezaevi Müdürü'nün Engin Çeber için mahkemeye mektup gönderip, Çeber ve ailesini terör örgütü üyesi olmakla suçladığı ortaya çıktı.

05 Ekim 2009 03:00

Metris Cezaevi Müdürü'nün cezaevinde işkence sonucu ölen Engin Çeber için mahkemeye mektup gönderip Çeber ve ailesini terör örgütü üyesi olmakla suçladığı ortaya çıktı. Çeber'in avukatları, müdür hakkında suç duyurusundan bulunacak.

Engin Çeber davasında önemli gelişme

 Engin Çeber'in Metris Cezaevi'nde işkenceden ölümüyle ilgili davanın Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında 6'sı tutuklu 60 sanık yargılanıyor.

15 Nisan'da görülen son duruşmada görüntü kaydının yapıldığı, ancak ses kaydının yapılmadığı anlaşılınca bu duruşmanın tekrarlanmasına karar verilmişti.

Bu amaçla dinlenen tüm tanıklar duruşmaya çağırılmıştı.

Tutuk sanıklar Fuat Karaosmanoğlu, Nihat Kızılkaya, Selahattin Apaydın, Murat Çise, Sami Ergazi ve Yavuz Uzun'un kaldığı Paşakapısı Cezaevi Müdürü Dursun Ali Görüm'ün mahkemeye bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Müdür Görüm, Engin Çeber ve ailesinin terör örgütü üyesi olduğunu öne sürerek, tutuklu sanıkların duruşma salonunda korunmasını istedi.

Çeber ailesinin avukatları Cezaevi Müdürü Görüm hakkında duruşmada suç duyurusundan bulunacaklar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24