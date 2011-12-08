Metris'ten 225 milyon dolarlık dava

T24- Futbolda şike skandalı ile Metris cezaevinde tutuklu olarak yargılanan Beşiktaş Futbol Kulübü eski Asbaşkanı Serdal Adalı, Kuzey Irak’ta kazandığı ihalelerinden ödeme alamadığı için ortak olduğu firmalara Washington’daki federal mahkemede toplamda 225 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı.







Hürriyet'in haberine göre, mahkemeye sunulan 19 sayfalık iddianamede; Serdal Adalı, sahibi olduğu Serka İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile Irak’ın Musul şehrindeki Amerikan askerlerine yemek servisi yaptığı ve bu işi aracı taşeron olarak Amerikan firmaları “Kellogg, Brown & Root”’ile “ABC” den aldığı belirtiliyor.





İddianamede, Amerikan askerlerini besleyen Serka İnşaat’ın Houston merkezli KRB tarafından 20 milyon dolar dolandırıldığı Serka, bu davayı Washington’da açmasının nedeni olarak ta Washington merkezli ABC ile KRB arasında yaşanan 50 milyon dolarlık bir anlaşmazlık davasının Washington’daki arbiratörler arasında görülmesini gerekçe gösteriyor.





Washington’da arbiratörlerin çok yakında karar vermesi beklenen bu davada KBR’ın ABC’ye 50 milyon dolar ödemesinin bekleyen Serka, açtığı dava sayesinde bu paradan pay almayı umuyor. İddianamede Serka, hakimden Arbiratör kararını verdikten sonra bu paranın mahkeme zabıt katibi tarafından kendi açtıkları davanın sonucuna kadar tutulmasını istiyor.





Serka’nın dava açtığı ABC firmasının Kuveytli CEO’su Waleed Al-Awadi ise bu davacının isteklerini reddederek 2006 ve 2009 yılları arasında yapılan bu hizmet karşılığında Serka ile “Ödendiğinde Öde” (Pay When Paid) şeklinde bir anlaşma yaptıklarını ifade ediyor.

