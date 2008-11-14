Metris’te Çeber’e işkence temizliği

Adli Rapor: Çeber işkenceden öldü

Engin Çeber’in işkenceyle ölümünün ardından, Adalet Bakanlığı Çeber’in tutuklu kaldığı Metris cezaevinin bir ve ikinci müdürleriyle 24 koruma memurunu başka cezaevlerine sürdü. Altı koruma memuru da halen tutuklu.Adalet Bakanlığı, Engin Çeber’in işkence sonucu öldürüldüğü Metris Cezaevi yönetimini dağıttı. Bakanlık Metris Cezaevi birinci ve ikinci müdürlerinin de içinde bulunduğu 26 personelin görev yerlerini değiştirdi.Çeber’in işkencede ölümüyle ilgili ilk tutumu Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin takınmış, idari soruşturma emri verirken, işkencenin netleşmesi üzerine Çeber’in ailesini de arayarak özür dilemişti. Bundan sonra, Bakırköy Başsavcılığı’nın başlattığı adli soruşturma kapsamında 30 infaz koruma memuru, 35 polis ve cezaevi yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesini almıştı. Yüzleştirmelerin de yapıldığı soruşturma sonunda mahkemeye sevk edilen altı kişi, ‘işkence’ değil, ‘yaralama’ ‘kötü muamele’ suçundan tutuklanmıştı.Bu arada idari soruşturma kapsamında da Çeber’in ölümünde sorumlulukları bulunabileceği gerekçesiyle iki infaz koruma ikinci müdürü, koruma baş memuru, infaz koruma memuru ve tutukluyu görmeden sağlam raporu veren cezaevi doktorunun da aralarında bulunduğu 19 kişi görevden uzaklaştırılmıştı.Adalet Bakanlığı’nın şimdi de Metris Cezaevi yönetimini sürgün ettiği öğrenildi. Bakanlık Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün gizli olarak yayımladığı 7 Kasım tarihli kararname ile Metris Cezaevi birinci ve ikinci müdürlerini başka cezaevleri ile cezaevinde görevli 24 infaz koruma memurunu değişik bölge ve illerdeki cezaevlerine dağıttı.Bakanlık, yeni atamalarla ilgili güvenlik gerekçesiyle açıklama yapmayı doğru bulmadı.