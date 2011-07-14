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Metris'te Aziz Yıldırım'ın koğuşu arandı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’a cezaevi idaresi tarafından 'uyarı' verildiği ortaya çıktı.

14 Temmuz 2011 03:00

T24- Şike soruşturması kapsamında tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konulan Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’a cezaevi idaresi tarafından “uyarı” verildiği ortaya çıktı. Ayrıca, cezaevi savcısının emriyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın koğuşunun arandığı ortaya çıktı.

Musa Kesler'in Milliyet'te yayımlanan (14 Temmuz 2011) haberi şöyle:

Uygun’un Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu yan koğuşa “Sizde cihaz (telefon) var mı?” yazan bir pusula gönderdiği ve bu pusulanın da cezaevi görevlileri tarafından ele geçirildiği öğrenildi.

Tutuklanan futbolcu ve yöneticiler Metris Cezaevi’nde ilk haftalarına girerken, cezaevi yaşantısına ilişkin bilgiler de sızmaya başladı. Gelen bilgilere A-17 koğuşunda bir arada kalan tutuklular arasında iş bölümü yapıldı. Bu iş bölümüne göre Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz “koğuş sorumlusu” oldu. Koğuşun idaresinden ve cezaevi yönetimiyle ilişkilerinden sorumlu olan Odyakmaz bulunduğu koğuşun idarecisi konumunda. Kaleci Korcan ise cezaevi jargonunda “getir-götür işlerini yapan kişi” olarak bilinen “meydancı” olarak görevlendirildi. Ümit Karan ise “çaycı” olarak görevlendirildi. Bülent Uygun ise koğuşta kalan tutukluların kantinden yapacakları alışverişler için kullandıkları fişlerin sorumlusu oldu.


Aziz Yıldırım’ın dolabına arama


Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın ise tansiyon rahatsızlığından dolayı sık sık yoğurt yediği ve beslenmesinde doktorlarının tavsiyelerine özel önem gösterdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre koğuşta tek başına kalan Yıldırım, kendi koğuşuna ve yan koğuşlara 3 buzdolabı ve geniş ekran televizyon aldı. İddiaya göre normalde cezaevi kantininden alınması gerekirken dışardan getirilen bu buzdolabı ve televizyonlardan cezaevi savcısı haberdar olunca, bu aletler apar topar toplandı ve (içinde herhangi bir yasak madde olup olmadığını tespit etmek için) içlerinde arama yapıldıktan sonra koğuşlara teslim edildi. Yıldırım ve diğer tutukluların bulunduğu “Malta”nın sıkı güvenlik tedbirleriyle korunduğu, başka bölümlerden memurların bu bölgeye yaklaşmasına izin verilmediği de iddialar arasında...

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