T24 LogoT24 Logo
Gündem

 METRELERCE YÜKSEKLİKTE SAYGI DURUYUŞU

- TAKSİM'DE 10 KASIM TÖRENİ - Kule vinçte çalışan işçiler de metrelerce yükseklikte saygı duruşuna eşlik etti

10 Kasım 2017 13:07

- TAKSİM\'DE 10 KASIM TÖRENİ

- Kule vinçte çalışan işçiler de metrelerce yükseklikte saygı duruşuna eşlik etti.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Akın ÇELİKTAŞ- Hakan KAYA İSTANBUL 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün aramızdan ayrılışının 79\'uncu yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı\'nda tören düzenlendi.
Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1\'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

METRELERCE YÜKSEKTE SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU
Cumhuriyet Anıtı\'na çelenklerin konulmasından sonra saat 09.05\'te siren çalmaya  başladı. Bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşunda sonra İstiklal Marşı okundu. Anıt çevresinde toplanan vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. Sirenler çalarken cami inşaatı şantiyesindeki bulunan kule vinçte çalışan işçiler de metrelerce yükseklikte saygı duruşuna eşlik etti. Tören nedeniyle binaların üzerinde özel harekat polisleri güvenlik önlemi alırken polis helikopteri de havada tur attı. Törenin ardından Cumhuriyet Anıtı vatandaşlara açıldı.

Görüntü Dökümü:
------------------
-AKM\'den görüntü
-Cumhuriyet Anıtı önündeki güvenlik önlemleri
-Havada tur atan polis helikopteri
-Törenin başlaması
-Çelenklerin sunulması
-Saygı duruşu 
-İstiklal Marşının okunması
-Kule vinçte saygı duruşunda bulunan işçiler
-Alanın halka açılması
-Genel ve detaylar
 
 
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TAKSİMKASIM TÖRENİ KuleHaberKamera Hasan YILDIRIM AkınHakan KAYAMustafa Kemal AtatürkTaksim Cumhuriyet AnıtıTöreneValisi VasipOrduGarnizon Komutanı Orgeneral Musa AvseverBüyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt UysalCHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24