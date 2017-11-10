 METRELERCE YÜKSEKLİKTE SAYGI DURUYUŞU

- TAKSİM\'DE 10 KASIM TÖRENİ

- Kule vinçte çalışan işçiler de metrelerce yükseklikte saygı duruşuna eşlik etti.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Akın ÇELİKTAŞ- Hakan KAYA İSTANBUL

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün aramızdan ayrılışının 79\'uncu yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı\'nda tören düzenlendi.

Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1\'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

METRELERCE YÜKSEKTE SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Cumhuriyet Anıtı\'na çelenklerin konulmasından sonra saat 09.05\'te siren çalmaya başladı. Bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşunda sonra İstiklal Marşı okundu. Anıt çevresinde toplanan vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. Sirenler çalarken cami inşaatı şantiyesindeki bulunan kule vinçte çalışan işçiler de metrelerce yükseklikte saygı duruşuna eşlik etti. Tören nedeniyle binaların üzerinde özel harekat polisleri güvenlik önlemi alırken polis helikopteri de havada tur attı. Törenin ardından Cumhuriyet Anıtı vatandaşlara açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-AKM\'den görüntü

-Cumhuriyet Anıtı önündeki güvenlik önlemleri

-Havada tur atan polis helikopteri

-Törenin başlaması

-Çelenklerin sunulması

-Saygı duruşu

-İstiklal Marşının okunması

-Kule vinçte saygı duruşunda bulunan işçiler

-Alanın halka açılması

-Genel ve detaylar







