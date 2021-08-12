Metoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına karşı dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sabah 06:00'dan gece 23:59'a kadar görülebilecek olan gök gürültülü sağanak yağışlara ilişkin uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de beklenen yağışın ani sel ve su baskınına neden olabileceği belirtilerek dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji uyarısı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre cuma, Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

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