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Dünya

"#MeToo gibi taciz suçlamalarını ifşa eden hareketler durmazsa insanlığın sonu gelebilir"

"Sağlıklı ilişkileri yok etmek istiyorlar"

06 Mart 2018 16:34

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri ve 18 Mart'taki devlet başkanlığı seçimi için adaylığını koyan Vladimir Jirinovski, cinsel saldırıları ve tacizleri ifşa etmeye yönelik son dönemde popüler olan #MeToo (Ben de) benzeri hareketlerin durmaması halinde insanlığın sonunun gelebileceğini iddia etti. 

Sık sık tartışma yaratan söylemleriyle gündeme gelen 71 yaşındaki Rusya devlet başkanı adayı Jirinovski, Telegram hesabından yaptığı açıklamda cinsel taciz suçlamalarını ifşa hareketini  'salgın' olarak niteledi.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinde 5. kez adaylığını koyan Jirinovski, bu 'salgının' devam etmesi halinde kadın ve erkeklerin birbirlerinden nefret etmeye başlayacağını ve insan türünün yok olabileceğini ileri sürdü.

"Sağlıklı ilişkileri yok etmek istiyorlar"

Kadın ve erkekler arasındaki sağlıklı ilişkilerin tamamen yok olabileceğini de söyleyen Jirinovski "İnsanlığın bir yarısının diğer yarısından nefret ettiğini düşünün. Manipülatörlerin amacı insanlığın sağlıklı şekilde gelişmesini önlemek, insanları kendi emirleri altına alıp esir yapmak" dedi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Aile ilişkileri Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Oksana Puşkina, iş yerlerinde cinsiyet eşitliğini sağlayacak ve cinsel tacizleri cezalandıracak yeni bir düzenleme önermişti.

Bu adım, son dönemde Hollywood'daki cinsel taciz ve cinsel saldırıları ifşaya yönelik  #MeToo (Ben de) ve 'Times Up' (Süre doldu) gibi hareketlerin ardından gelmişti.

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