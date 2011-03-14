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Dünya

METLAVİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TUNUS (A.A)

14 Mart 2011 02:13

-METLAVİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TUNUS (A.A) - 13.03.2011 - Tunus'ta birkaç gündür şiddetli çatışmaların olduğu Metlavi kasabasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Resmi haber ajansı TAP, bölgedeki bir fosfat madenine yerel nüfus yerine belli bir aşiret bölgesinden kişilerin işe alınacağı yönünde çıkan söylentiler üzerine önceki gün başlayan çatışmalardan sonra 19.00-05.00 saatleri arasında kasabada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağının dün başladığı Metlavi kasabasında polis ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı. Askerler dün direnen protestocuları ise güç kullanarak dağıtmıştı. Bu arada Tunus'taki halk ayaklanmasından sonra Suudi Arabistan'a sürgüne giden Eski Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali döneminden yüzlerce eski siyasi mahkum bugün yakınları, dostları ve destekleyenleriyle birlikte barışçıl bir kutlama yürüyüşü yaptı.

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