AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, seçim sonuçlarını değerlendirdi. HDP'nin barajı geçmesi ve AKP'nin sandalye sayısının dikkate değer oranda azalmasıyla ilgili konuşan Metiner, "Gezi'de yapamadıklarını sandıkta yaptılar" ifadelerini kullandı.

"Paralel yapı"nın kazandığını söyleyen Metiner, "Fethullah Gülen zil takıp oynuyordur" dedi. Metiner'in konuşmasının satır başları şu şekilde:

-HDP, CHP ile MHP ile gül gibi geçinebilir yani. Ki doğrusu da bu. Ben bekliyorum. Kendisini açıkladılar. ülkeyi niye hükümetsiz bırakacaklar. Bak şu tablo şu an belki de HDP'ye oy veren birçok Kürt'ü çok rahatsız etmiştir. Çözüm süreci ne olacak?

'Şu anda Fethullah Gülen zil takıp oynuyordur'

-Öcalan imralı'ya gömüldü bir defa. MHP ile gül gibi yürüteceklerini söylediler, o zaman bunun gereğini yapacaksın HDP.

-Sahada paralel çeteyle hareket edeceksiniz, Gezi'de yarım bıraktığınızı tamamlayacağınızı söyleyeceksiniz, Mursi'yi darbeyle devirenler, Gezi'de yapamadıklarını sandıkta yaptılar. Halkımız bunu bilsin. Bu tablodan hükümet çıkmazsa, dolar bir fırlar, faiz bir yükselirse, herkesin yandığının resmidir.

-Koalisyon konusunu bilemiyorum. Şimdiden kesin keskin konuşmak doğru değil. Ben bir Ak Parti milletvekili olarak, diyelim ki işte HDP ile asla düşünmem, MHP ile düşünmem.



-Biz iktidar olmak için anamızdan doğmuş değiliz. Ha paralel kazandı ama. Şu anda Fethullah Gülen zil takıp oynuyordur. O çetenin reisidir.

'Kendi içimizle ilgili, nerede yanlış yaptığımızı görmek zorundayız'

-Şimdi bu tablo farklı olmazdı. Biz yedi düvele karşı savaştık. Buna rağmen ben AK Parti’nin her şeye rağmen başarılı olduğu kanaatindeyim. Çok da kötü neticeler elde edildi. Biz sahada çalıştık.Kimlerin çalışmadığını da biliyoruz.

-Kendi içimizle ilgili, nerede yanlış yaptığımızı görmek zorundayız.



-Kimlerin köşede beklediğini de biliyoruz. Bunları kendi işimizde konuşacağız.