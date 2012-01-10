T24- AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Mehmet Ali Ağca'nın kaçırılması davasında yargılanan Mehmet Metiner'in kendisi olmadığını söyledi. Ağca'nın kaçırılmasına yönelik davada yargılandığına ilişkin olarak T24'te ve ardından bazı internet sitelerinde yayınlanan haberi yalanlayan Metiner, "Ben hiçbir zaman ülkücü olmadım. Allaha şükürler olsun sağcı yada solcu da olmadım" diyerek hukuk süreci başlatacağını söyledi.





TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen Metiner, "Gün geçmiyor ki hakkımda birşeyler söylensin. Sizin karşınıza sürekli kendini savunur halde çıkışım beni de çok rahatsız ediyor" diyerek sözlerine başladı. Bugün bazı internet sitelerinde "Mehmet Metiner'in bu fotoğrafları dillerde" şeklinde haber yapılarak Ağca'nın kaçırılmasına ilişkin davada yargılanan Mehmet Metiner isimli kişinin AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner olarak aktarıldığını söyledi. Bu kişinin kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Metiner şöyle devam etti:





"Metin Yüksel'in öldürülmesi, Ağca'nın kaçırılması olayına ilişkin adı geçenler arasında Mehmet Metiner vardır. Ama bu kişi ben değilim. Ben milletvekiliyim, kimse beni aramadı sormadı. Ama haber yapıyorlar. Şiddetle kınıyorum. Ben hiçbir zaman ülkücü olmadım. Allaha şükür ne sağcı-solcu olmadım. Şiddete ve silaha her zaman karşı oldum. Bu siteler hakkında hukuki yolları başlattım."





-BASIN İÇİN KANUN TEKLİFİ-





Daha sonra gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Metiner, ayrıca 212 sayılı Basın Kanunu'na ilişkin bir çalışma yaptığını açıkladı. Basın mensuplarının sosyal ve ekonomik durumlarının düzeltilmesi için bu çalışmayı başlattığını söyleyen Metiner, "Hazırlayacağım yasa teklifine ilişkin sizden de öneriler bekliyorum. Gazetecilerin sorunlarını, bir gazeteci olarak biliyorum. Ama sizden de önerileri mutlaka dikkate alıp, üzerinde sizin de uzlaşacağınız bir kanun teklifi yapmak istiyorum. İnşallah grubun onayını da alıp, bundan sonra 10 Ocak gününü bayram havasında kutlanmasını sağlayacağız" dedi.





İddianamedeki Mehmet Metiner kim?





Bu arada isim benzerliği nedeniyle AK Parti milletvekili Mehmet Metiner ile karıştırılan, Ağca'nın kaçırılması davasında yargılanan Mehmet Metiner'in 1960 İstanbul doğumlu ve Kırklareli Merkez nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Baba adı Sadri, anne adı Naime olan ve 2. Ağca iddanamesinde adı geçen Metiner'in TC kimlik numarasının da 46348484270 olduğu belirlendi.







T24'ün notu: İsim benzerliğinden kaynaklanan bu haber için Sayın Mehmet Metiner'den ve okurlarımızdan özür dileriz.





