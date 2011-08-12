-Metin: Doğru olanları yazdım İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan spor yazarı Alaattin Metin, Fenerbahçe Spor Kulübünün tutuklanan başkanı Aziz Yıldırım ile günlük konuşmalarının bulunduğunu belirterek, ''Ben gazeteciyim. Normal haberlerimi yaptım, doğru olanları yazdım, olmayanlarını yazmadım'' dedi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metin, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in bilgisine başvurduğunu ve savcıya bildiklerini anlattığını söyledi. Metin, ''Ben gazeteciyim. Sizler gibi benim de haber kaynaklarım var. Başkanla da günlük konuşmalarım var. Hep haber üzerine konuşuyorduk başkanla. Bunları anlattım. Kurgu haber yapmadım, talimatla da haber yapmadım. Doğru bildiklerimi yazdım, doğru olmayanlarını yazmadım. Yani, medyada çıkarılan haberlerin hiç birisi doğru değil, onun hiç birisini kullanmadım gazetede'' dedi. ''Şüpheli olarak mı dinlenildiniz?'' sorusunu karşılık ''Hayır değil, bilgime başvuruldu. Sadece o kadar'' diyen Metin, ''Gazetelerde yapmış olduğunuz haberlerle ilgili mi ifade verdiniz?'' sorusunu da ''Sırf haberlerle ilgili konuştuk'' şeklinde yanıtladı. ''Telefon konuşmaları var mıydı?'' diye sorulan Metin, şunları kaydetti: ''Vardı. O telefon konuşmalarında günlük spor olayları konuşuldu başkanla. Bilgi alışverişinde bulunduk. Ben gazeteciyim. Normal haberlerimi yaptım, doğru olanları yazdım, olmayanlarını yazmadım. Bu kadar konuştuk biz.'' Öte yandan, gazeteci Alaattin Metin ile Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk'ün ifadelerinin ''şüpheli'' sıfatıyla alındığı öğrenildi.