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Metin Yavuz Yalçın: Sivil vatan hainlerine sızdırma yapan asker vatan hainlerini biliyoruz

Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, Abdullah Öcalan ve PKK'lıları kapsayan bir aftan yararlanmak istemediklerini söyledi

18 Ekim 2013 18:25

Balyoz Darbe Planı davasından 18 yıl hapis cezası alan ve 28 Şubat davasının tutuksız sanığı emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, “12 Eylül döneminin Bayrak Planı ve seminer ses kayıtları, asker vatan hainlerince dışarıya çıkarılarak sivil vatan hainlerine verilmiş” dedi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan Yalçın, 21 Ekim’de Ankara Sincan Cezaevi nakledilecek.

Yalçın, “12 Eylül döneminin Bayrak Planı ve seminer ses kayıtları, asker vatan hainlerince dışarıya çıkarılarak sivil vatan hainlerine verilmiş, ‘Bayrak Planı’ ve ses kayıtları yan yana konularak sahte ‘Balyoz’ hazırlanmıştır. 2007 yılı Calibri Fontu ile hazırlanana kadar aradaki dönemde ve daha sonraları Bayrak Planı’nda olan tüm bilgiler kopyalanmıştır” dedi.

“Bayrak Planı 12 Eylül sıkıyönetim dönemi olduğu için üniversiteler, diğer kuruluşlar ve emniyetten örnek alınarak Balyoz Planı hazırlanmıştır” diyen Yalçın, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden bu kadar asker, isim ve görev yeri alabildiklerine göre aramızdaki vatan haini sayısında artış olduğu kesin kanaatindeyim” ifadeleri kullandı.

 

‘Kim olduklarını biliyorum’

 

“Hainlikleri yapan tüm asker ve sivil kişiler tarafımızdan bilinmektedir” diyen Metin Yavuz Yalçın şunları söyledi:

“Bir gün biz cezaevinden çıkacağız, onlar buraya girecek. O da olmazsa öbür tarafta Sırat Köprüsü’nün başında onları bekleyeceğim.”

 

‘PKK’lıları da kapsayan bir aftan yararlanmak istemiyoruz’

 

Abdullah Öcalan, KCK’lı ve PKK’lıların afla cezaevinden çıkacağını iddia eden Yalçın, “Böyle bir affın içinde askerler olmak istemiyor. Avukatlarımıza, PKK’lılarla kendilerini içine alacak bir affı kabul etmeyeceğimizi belirttik. Bunun için yasa çıkarılırken, isteyenlerin aftan yararlanmaları konsundan düzenleme yapılmasını istiyoruz” dedi.

 

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