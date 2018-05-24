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Metin Uca'dan Maranki sorusu: Bu alçağın cüretini kim yarattı?

"Asıl suçlu, tütün eksperi bir dolandırıcı şarlatanı ‘Prof ‘diye yutturan, bilim dışı saçmalıkları alternatif tıp diye pazarlayan televizyonlar değil mi?"

24 Mayıs 2018 21:37

Akit Tv'de 24 Haziran seçimleriyle ilgili "Gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız" diyen 'bitkisel tedavi yöntemleri uzmanı' Prof. Dr. Ahmet Maranki’ye tepki gösteren televizyoncu ve sunucu Metin Uca, “Bu alçağın cüretini kim yarattı” diye sordu.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Uca, “Asıl suçlu, tütün eksperi bir dolandırıcı şarlatanı ‘Prof ‘diye yutturan, bilim dışı saçmalıkları alternatif tıp diye pazarlayan televizyonlar değil mi? Bu din tüccarı saçmalıklarını sürdüreceği derebeyliğin hukukunu istiyor kendince” ifadelerini kullandı.

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