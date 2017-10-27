Metin Topuz ve 61 sivilin 17 Aralık öncesi görüntüleri ortaya çıktı; Mali Şube'ye evrak çantalarıyla girdiler

Türkiye'nin 'casusluk' iddiasıyla tutuklamasının ardından ABD ile vizelerin karşılıklı olarak askıya alınmasına neden olan başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz'un 17-25 Aralık öncesi Mali Şube’ye yaptığı ziyaretlerin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kimliği belirlenemeyen 61 şüpheli daha belirlendi.

İstihbarat birimleri, 17 Aralık öncesi 40 gün içinde 31 kimliği belirsiz şahsın, 'FETÖ'cü olduğu öne sürülen polis müdürleriyle görüştüğünü aktardı. Görüntülerde, evrak çantaları ve dosyalarla gelen sivillerin tamamının eski şube Müdürü Yakup Saygılı ile görüştükleri çoğunun dönüşte ellerinin boş olduğu tespit edildi.

Akşam'dan Levent Albayrak'ın haberi aynen şöyle:

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmak’’ ve ‘’casusluk’’ suçlarından tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un 17 Aralık öncesi Mali şubedeki darbe girişiminin 'mimarları'na sahte delil ve evrak taşıdığı ileri dürülmüştü. Bu ziyaretlerin görüntülerini inceleyen polis, kamera kayıtlarından aynı dönem emniyetin ‘meçhul’ birçok ziyaretçisinin olduğu tespit etti.

Tutuklanan Topuz’un ifadesinin ardından soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17/25 darbe girişiminin karargahı olarak bilinen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün iç ve dış güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 8 TEREBAYT’lık görüntüler arasında kimliği belirsiz kayıt dışı kişiler tek tek tespit edilerek rapor tutuldu. Hazırlanan raporlara göre ise 11 Ekim 2013 tarihinden 17 Aralık darbe girişimine kadar şube koridorlarında kimliği belirsiz 61 kişi tespit edildi. Elde edilen görüntülerde ziyaretçilerin tamamının FETÖ’cü eski şube Müdürü Yakup Saygılı ile görüştükleri ve bir çoğunun ellerinde evrak çantalarının olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde kimliği belirsiz şahıslardan bazılarının ellerinde evrakla geldiği ama evraksız olarak ayrıldıkları tespit edildi.

Savcılarla 9 saat toplantı

Güvenlik kameralarında kimliği belirsiz şahıslar haricinde 'FETÖ' savcıları Muammer Akkaş ve Celal Kara’nın da 17 Aralık’tan 5 gün öce Mali Şube Koridorlarında görüldüğü belirlendi. 8 saat aralıklarla şubeye gelen iki savcı 9 saatlik bir toplantı yapıyor. İlk olarak sabah 10:44’de gelen firari Savcı Muammer Akkaş, 'FETÖ’cü' komiser Fatih Yiğit ile buluştuktan sonra Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy’un odasına giriyor. 4 saatlik görüşmenin ardından Akkaş, 'FETÖ’cü Yiğit ile şubeden ayrılıyor. Aynı gün 20:52’de firari hakim Celal Kara bu kez koridorda beliriyor. Kara da Yiğit’in odasına girip 4 saat toplantı yapıyor.

Kilit isim Topuz

ABD konsolosluğunda DEA irtibat görevlisi olarak çalışan ancak 17/25 darbe girişiminde aktif rol alan Metin Topuz’un yanındaki yabancı bir heyetle 5 ve 11 Kasım tarihlerinde Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı’yı ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. FETÖ den tutuklu ve halen Silivri Cezaevinde bulunan Saygılı, Topuz’u makam kapısında karşılayarak odasına almıştı.