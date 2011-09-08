-Metin Şentürk BM'de şarkı söyledi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 08.09.2011 - Dünya Engelliler Vakfı Başkanı, şarkıcı Metin Şentürk, BM genel merkezinde düzenlenen ''Engelli Haklarının İlerletilmesi İçin Yeni Bir Küresel Girişim, Dünya Engelliler Birliği'' konulu yan etkinliğe katılarak konuşma yaptı. Şentürk, toplantıda ud çalarak Türkçe ve İngilizce şarkı da söyledi. Şentürk, konuşmasında, 3 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucunda görme engelli olduğunu, ailesinde babası dahil 6 kişinin görme engelli olduğunu belirterek, evlerinin ''küçük bir körler okuluna'' benzediğini anlattı. Konuşmasından önce salonda ekranlara yansıyan ''Dünya Görme Engelliler Sürat Rekoru''nu kırmasına ait görüntülere ilişkin olarak Şentürk, ''Rekor, aslında bir hız rekoru gibi görünse de benim için bir hırs rekoru anlamını taşıyor'' diye konuştu. ''Ülkemde yaklaşık 25 yıldır tüm engelliler yararına güzel şeyler yapmaya çalışıyorum ve ülkemde sanat alanında iyi yerde olan birisiyim'' diyen Şentürk, her zaman engelliler için toplumda farkındalık oluşturmak, medyada yer alarak onların yollarını açmaya çalıştığını anlattı ve iki yıl önce kurulan Dünya Engelliler Vakfının başkanlığını yürüttüğünü söyledi. Şentürk, konuşmasında katılımcılara seslenerek, ''Ülkemizde çok güzel şeyler yapıyoruz, yaptığımız güzel şeyleri dünyaya da taşımak istiyoruz. Uluslararası anlamda BM'nin Engelliler Sözleşmesini referans alarak kendi içimizde değil, uluslararası alanda da hizmet vermek, bu konuda güzel şeyleri dünyaya taşımak, birliktelik oluşturmak, sizinle ve bu konuya emek veren herkesle beraber güzel şeylere imza atmak istiyoruz'' dedi. Metin Şentürk, daha sonra ud çalarak Türkçe ve İngilizce şarkı söyledi ve izleyicilerden büyük alkış aldı. Şentürk, toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Dünyanın en önemli meselelerinin konuşulduğu, sonuçlandırıldığı BM'nin çatısı altında bulunduklarını ifade eden Şentürk, bu anlamda bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'nin öncülüğünde BM'de bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Şentürk, 22 Ekim'de İstanbul'daki toplantıda Dünya Engelliler Birliğini kuracaklarını dünyaya ilan ettiklerini, bunun tüm dünyadaki engelliler açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. 22 Ekim'de İstanbul'daki toplantıya bugün itibarıyla 54 ülkenin katılacağını, sayının artabileceğini bildiren Şentürk, ''22 Ekim'de bu Birlik İstanbul'da kuruluyor, hepimiz için hayırlı olur inşallah'' dedi. Şentürk bir soru üzerine, girişimlerini Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in son derece desteklediklerini belirterek, ''Bu konuda devlet-sivil toplum kuruluşu işbirliğinin örnek bir modelini teşkil ediyoruz, o yüzden de çok şanslıyız'' dedi.