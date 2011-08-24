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Spor

Metin Şahin'e "Bizans" oyunu ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2011 13:44

-Metin Şahin'e "Bizans" oyunu ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Avrupa Tekvando Birliği (ETU) Başkanlığına aday olan Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, ETU Kongresinin ve başkanlık seçimin Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılmasına itiraz etti. Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ETU'nun şimdiki başkanı Yunan Athanasios Pragalos ile yarışacağı seçimin kasıtlı olarak Kıbrıs Rum Kesimi'ne verildiğini belirterek, ''Yunan başkan Pragalos, seçimin yerini Kıbrıs Rum Kesimi olarak belirledi. Amacı, bizimle Rumlar arasında yaşanan sorunların gölgesinde seçimi kazanmak. Ben de bu duruma itiraz ettim. Rum Kesimiyle aramızda bir sıkıntı olduğunu ve seçimin burada yapılmamasını istedim. Ancak mevcut başkan seçimi lehine çevirmek için toplantıyı Kıbrıs Rum Kesimi'ne aldı'' dedi.  -12 ülkenin imzasıyla aday oldu- Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, ETU Başkanlığına aday olabilmesi için 6 ülkenin imzasının gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''ETU başkanlığı adaylığı için Avrupa'nın bir çok ülkesi beni destekliyor ve onların teşvikiyle aday oldum. 6 ülkenin imzası gerekiyordu, oysa benim adaylığım için 12 ülke imza verdi. Bu da şansımın yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak toplantının yerinin Güney Kıbrıs olması bizi endişelendiriyor. Onun da önlemini almaya çalışıyoruz. Bu adaylık için gerek Gençlik ve Spor Bakanımız Suat Kılıç'ın, gerekse de tüm Türk halkının desteğini aldık. Bunlara bir de 12 ülkenin garanti olmak üzere pek çok ülkenin de bize destek vereceğini söylemesi elimizi güçlendiriyor. Ben Türk sporunun son 10 yılda yakaladığı büyük başarıların artarak istikraralı bir biçimde devam edeceğine yükten inanıyorum.'' -Eziyet 1 yıl için- Şahin, Dünya Tekvando Federasyonu (WTF)'nun yeni statüyle kıta seçimlerinin olimpiyatlar sonrasında yapılması yönünde karar aldığını vurgulayarak, ''Kazanan 1 yıl başkanlık yapacak. Çünkü WTF'nin yeni statüsüne göre seçimler, olimpiyatlar sonrası yenilenecek. Dünya Tekvando Federasyonu kıta seçimlerinin olimpiyatlar sonrasında yapılması için statü değiştirdi. Herşeye rağmen 1 yıl için de olsa Avrupa Tekvando Birliği Başkanlığına seçilmek hem Türk sporu adına, hem de kendi adıma büyük bir başarı olur. Bu seçimi kazanmak için hem bakanımızdan, hem halkımızdan her türlü desteği aldım. Bu seçimin bizim açımızdan bir önemi daha var. Bu seçimi kazanırsak, aynı zamanda bu Türkiye için de okçuluk federasyonundan sonra bir ilk olacak'' şeklinde konuştu.

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