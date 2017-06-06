A Milli Takım kafilesini taşıyan uçakta, Milli Takım kaptanı Arda Turan’ın, gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasına şahit olan gazeteciler konuştu. Hürriyet Gazetesi muhabiri Ali Naci Küçük, “Metin Oktay’lardan, uçakta mafyacılık oynayan kaptanlara kadar düştük” sözleriyle yaşananları anlattı.

Habertürk Foto muhabiri Vedat Danacı da "30 yıllık meslek hayatımda ben böyle ağır küfürler görmedim. Yazık çok üzüldüm. Bu olaya da yakından şahit olmak meslek hayatımda ki en acı tecrübelerden biri oldu" diye konuştu.

Hürriyet Gazetesi muhabiri Ali Naci Küçük şunları söyledi:

“Zaten en kötüsü de bu olaya şaşırmamak! Çünkü kalite ve seviye olarak o kadar düştük ki, Metin Oktay’lardan, uçakta mafyacılık oynayan kaptanlara kadar düştük! Katıldığı bir TV programında ‘Biz anaya bacıya küfür etmemeyi öğrendik’ diyen Arda Turan, 65 yaşında ‘Ağabey’ dediği insana ‘Ben aileme, şerefime laf ettirmem’ diye çıkışıp saniyeler sonra Bilal Meşe’ye ağza alınmayacak küfürler etti. Arda Turan o uçakta Bilal Meşe’ye saldırmakla kalmayıp bütün medya mensuplarına küfür etti. Fatih Terim ve Yıldırım Demirören’i de, açık şekilde hedef alıp EURO 2016’da yaşanan olayların fitilini yeniden ateşlemek istedi.”

“Gözü o kadar kararmıştı ki…”

Arda Turan’a tepki gösteren bir diğer isimse Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan oldu. Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gece, Milli Takım uçağında 25 yıllık meslek hayatımın en can sıkıcı ve utanç verici sahnelerinden birine şahit oldum. Gecenin sabahı olmadan olay gündeme düştü. Arda Turan peşinen savunma olarak nitelendirmediği bir açıklama yapıverdi. Türk MT Kaptanı Arda uçakta 300 milli maçını geride bırakmış duayen Bilal Meşe’ye sözlü,küfürlü ve fiziki saldırıda bulundu. Arda Turan gözünü öyle karartmıştı ki araya giren ne bizler ne takım arkadaşları önünü almakta zorlandık. Şaşırdık, yıprandık. Şahit olmaktan büyük acı duyduğum küfür ve bu yaşananlar herkes için bir kırılma noktasıdır! Şu saat oldu 4 kişi hala uyuyamadık! EURO16 prim olayına atıfla Arda’nın ‘Aileme,onuruma saldırdın’ iddiasını uçakta reddeden B.Meşe’nn anasına edilen küfür sözün bittiği yer! Bir tarafta 25 yıldır abi dediğimiz Bilal Meşe diğer tarafta bize 12 yıldır abi diyen Arda! Ancak gerçek tek ve yaşanan ağır ve sarsıcı!”