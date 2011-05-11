-METİN OKTAY TESİSLERİ'NE GSYİAD İMZASI İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) tarafından yenilemesi yapılan 1. no'lu saha tribünü, düzenlenen törenle açıldı. Ali Sami Yen Stadı'ndan sökülen VIP koltuklarının kullanıldığı ve üstü kapalı 1100 kişi kapasiteli olarak hazırlanan tribünün açılışı, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, divan kurulu başkanı İrfan Aktar, başkan adayı Turgay Kıran, 1905 GSYİAD Başkanı İsmail Sarıkaya ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan İsmail Sarıkaya, 1905 GSYİAD olarak sarı-kırmızılı kulübe destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerken, Galatasaray'da iç huzurun sağlanmasına verdikleri öneme dikkat çekti. Hatalarıyla ve sevaplarıyla Adnan Polat'a veda etmek istediklerini söyleyen Sarıkaya, kulübe emeklerinden ötürü başkan Polat'a bir plaket sundu. Katılımcılar tarafından alkışlanan Polat, yaptığı açıklamada, yönetici ve başkan olarak 9 yıl Galatasaray'a hizmet ettiğini aktararak, ''Saçlarımı da biraz Galatasaray'da ağarttım diyebilirim. Son 5 yılda çok iyi çalıştık. Hatalarımız da oldu. Futbolda istediğimiz noktaya gelemememize biz de çok üzüldük. Biz öncelik olarak ekonomi ve tesisleşmeyi aldık, sportif başarıyı da bunun arkasına katarız demiştik. Bu benim için Galatasaray'da bir son değil, başlangıçtır. Ben Galatasaraylıyım ve içinde yer almayı sürdüreceğim. Yapılan saygısızlıklar, Galatasaray'a yakışmayan şeyler, sahiplerinindir. Bunun yargılamasını da Galatasaray tarihine bırakıyorum'' diye konuştu. Ayrıca, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maliye ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne ait kısımların satın alınması için çalışma başlattıklarını aktaran Polat, yeni yönetimin de bunu devam ettireceğini umduğunu belirterek, ''Futbol için çok fazla bir arazi. Buradan taşınmamız gerekir. Diğer paylar alınıp, imarı hazırlanırsa, burası 3 Riva arazisi eder'' ifadesini kullandı.