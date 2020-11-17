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Metin Lokumcu davasında hakim, 'güvenlik' gerekçesiyle nakil talebi istedi

17 Kasım 2020 16:46

Dokuz yıl önce Artvin'in Hopa ilçesinde halkla birlikte HES'leri protesto ederken, polisin biber gazlı müdahalesi sonucunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu davasında hakim nakil talebi istedi.

Birgün'den Dilan Esen'in haberine göre, Metin Lokumcu’nun polis müdahalesi sonrasında hayatını kaybetmesine ilişkin 24 Aralık’ta Artvin Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın nakledilmesi istendi.,

Davayı görmesi gereken asliye ceza mahkemesi hâkiminin, Hopa Savcılığı’na yazı yazarak ‘güvenlik’ gerekçesiyle davanın başka bir mahkemeye naklini istediği ortaya çıktı.

 

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