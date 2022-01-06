Metin Lokumcu davası | Eski emniyet müdürü: Müdahale emrini dönemin kaymakamı verdi

Artvin’in Hopa'da 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi ilçede yapılan HES protestosunda polisin sıktığı biber gazı sonucu hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Eski Hopa İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünlü savunmasında müdahale emrini dönemin Hopa kaymakamının verildiğini söyledi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'den görülmeye başlayan duruşmaya tutuksuz yargılanan 13 polisten 9’u katıldı. Mahkeme, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile İzmir, Artvin, Ankara, Trabzon, Samsun, İstanbul, Giresun, Denizli, Diyarbakir ve Antalya baroları ile bazı sivil toplum örgütlerinin davaya katılma talebini reddetti.

“Emri kaymakam verdi”

Hopa İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünlü savunmasıyla başlayan duruşmada Müdür Ünlü, yaşanan olayını üzücü olduğunu ve Lokumcu ailesine başsağlığı dilediğini söyleyince Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu, “10 yıl önce niye başsağlığı dilemedin?” diyerek tepki gösterdi.

Sözcü gazetesinde İsmail Akduman'ın haberine göre, Ünlü, savunmasının devamında miting alanı ile basın açıklamasının yapıldığı alanın farklı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı;

“Olayın meydana geldiği Cumhuriyet meydanında bir grubun toplandığını öğrendik. Orada toplananları ikna ve ikaz etme talimatını kaymakamdan aldım.

Yaklaşık 45 dakika müzakere ve ikna çabasında bulundum. Anons geçtik. Hasta olanların alanı terk etmesini istedik. Ama, grup oradan ayrılmadı.

Benim oradaki sorumluluğum grubu ikna ve ikazdı. Böyle bir emir verme yetkim de yoktu. Benim görevli olduğum dönemde Hopa'da çevik kuvvet birimi yoktu. Olmadığı için de envanterim de yok. Bu müdahalede idare amiri değildim.

Miting alanında görevli olduğum için hiçbir yetkimin olmadığı için toplumsal olaylara müdahale mülki idare amiri tarafından verilir. Hal böyleyken yetkim yokken, yetki aşımı olduğu söylemek mümkün değil.

Heyetiniz karşısında bulunan arkadaşların sorumlu olmadığını gerçek sorumluların da burada olmadığını belirtmek isterim”

Mahkeme başkanı Ünlü’ye gerçek sorumlunun kim olduğunu ve müdahale emrinin kim tarafından verildiğini sordu. Fatih Ünlü de, “Dönemin Hopa Kaymakamı vermiştir” cevabını verdi.

Avukat Meriç Eyüboğlu, Lokumcu’nun gaza maruz kaldığı anlardan birini, üç farklı açıdan çekilmiş görüntülerle sanık polislere ve mahkeme heyetine izletti.

Duruşma ifadelerin alınmasıyla devam ediyor.

Duruşmayı, CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Gülizar Biçer Karaca, Ahmet Kaya, Sezgin Tanrıkulu ve Zeynep Altıok ile HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Oya Ersoy ve Murat Çepni de takip ediyor.

Ne olmuş?

31 Mayıs 2011'de dönemin Başbakanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Artvin’nin Hopa ilçesine gitmiş ve HES’e karşı ve çay tarımında yaşanan sorunları dile getirmek isteyen bir grup vatandaş Hopa meydanında basın açıklaması yapmak istemişti.

Erdoğan kente gelmeden eylem yapan gruba polis çok müdahale etmiş ve emekli öğretmen Metin Lokumcu polis tarafından yoğun şekilde atılan gaza maruz kalarak ambulans ile hastaneye götürülmüş ancak hayatını kaybetmişti.

Metin Lokumcu’nun, ölümüne sebep olan 13 polis hakkında 10 yıl sonra açılan dava güvenlik nedeniyle Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılmış ve mahkeme 2. duruşmadan sonra dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.